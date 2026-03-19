Una semana buscando al salmantino que volvió a desaparecer tras ser localizado en Zamora

Las autoridades mantienen activo el dispositivo para localizar a Santiago M. C., el hombre de 32 años natural de Salamanca cuya desaparición volvió a ser denunciada el pasado 12 de marzo en la provincia de Zamora. Desde entonces, se cumple ya una semana sin que se tengan noticias sobre su paradero, lo que ha incrementado la preocupación debido a que se trata de una persona considerada vulnerable.

La alerta por su desaparición fue reactivada por el Centro Nacional de Personas Desaparecidas (CNDES), que difundió nuevamente sus datos para tratar de facilitar su localización. El caso ha vuelto a poner en marcha la búsqueda después de que el hombre hubiese sido localizado apenas unos días antes tras un primer episodio similar.

Santiago había desaparecido inicialmente el pasado 2 de marzo en Salamanca. Dos días más tarde, el 4 de marzo, fue localizado en el término municipal de Corrales del Vino tras un operativo desplegado por la Guardia Civil que se prolongó durante varias horas. La investigación se centró en esa zona después de que varios vecinos alertaran de que habían visto al hombre en las inmediaciones de la localidad zamorana. Cuando los agentes lograron avistarlo durante el dispositivo de búsqueda, el desaparecido emprendió la huida campo a través, lo que obligó a ampliar el rastreo por los alrededores.

Durante la batida, los efectivos localizaron una caseta situada a unos 500 metros del casco urbano donde el hombre guardaba comida y algunos enseres personales, lo que confirmaba que había permanecido en la zona durante algún tiempo.

Localizado oculto en un riachuelo

Posteriormente, el varón se dirigió hacia un riachuelo cercano, donde se ocultó entre la maleza en un punto de difícil acceso y con escasa visibilidad, lo que complicó las labores de localización por parte de los agentes.

La intervención del equipo PEGASO, unidad de la Guardia Civil especializada en el uso de medios aéreos no tripulados, resultó determinante para resolver el operativo. Un dron equipado con cámara térmica permitió detectar su posición exacta en el interior del cauce, facilitando así la actuación de las patrullas desplegadas en el dispositivo. Finalmente, el hombre fue interceptado pasadas las diez de la noche. Tras su localización fue trasladado en primer lugar al centro de salud de Corrales del Vino para una valoración médica inicial y posteriormente derivado al Hospital Virgen de la Concha de Zamora, donde quedó ingresado en la unidad de Psiquiatría.

Sin embargo, apenas unos días después volvió a perderse su pista. La nueva desaparición fue registrada el 12 de marzo, lo que llevó a reactivar nuevamente la alerta y las labores de búsqueda.

Según los datos difundidos por el CNDES, Santiago mide aproximadamente 1,70 metros, pesa alrededor de 70 kilos y tiene el pelo castaño, liso y largo. Las autoridades mantienen activo el llamamiento a la colaboración ciudadana para aportar cualquier información que pueda ayudar a localizarlo.

Cualquier dato que permita avanzar en la búsqueda puede ser comunicado a las fuerzas de seguridad.