Este pueblo de Castilla y León es un anfiteatro en mitad de la montaña

Caminar por las calles de Somaén es adentrarse en uno de los enclaves con más encanto del sur de la provincia de Soria. Esta pequeña localidad, perteneciente al término municipal de Medinaceli, sorprende por su singular configuración urbana y su privilegiado entorno natural, que convierten la visita en una experiencia única.

El pueblo se levanta entre roquedales arcillosos que han marcado su fisonomía y el característico color rojizo de muchas de sus construcciones. Las viviendas se distribuyen en pendiente, escalonadas sobre la ladera hasta formar una especie de anfiteatro natural a los pies del castillo que domina el conjunto.

Su entramado urbano está formado por calles estrechas y empinadas que obligan al visitante a recorrer el pueblo con calma, descubriendo a cada paso rincones con gran valor paisajístico. En la parte alta del núcleo se encuentran varias casonas tradicionales con jardines colgantes desde los que se pueden contemplar amplias vistas de la cuenca del río Jalón, así como observar con frecuencia el vuelo de los buitres leonados que sobrevuelan la zona.

El castillo de Somaén es uno de los elementos más representativos del municipio. La fortaleza, que cuenta con una sola torre y domina estratégicamente el valle, fue construida en el siglo XIV por el primer conde de Medinaceli. En la actualidad el edificio ha sido rehabilitado y funciona como hotel, conservando su presencia dominante sobre el paisaje.

Patrimonio histórico y naturaleza

El patrimonio monumental de Somaén se completa con la iglesia de Nuestra Señora de la Visitación, considerada una de las más destacadas de la comarca. En su interior conserva un interesante artesonado que constituye uno de los elementos más llamativos del templo. También merece una visita la ermita de Santa Quiteria, situada en las proximidades de la localidad.

Más allá del casco urbano, el entorno de Somaén ofrece varios puntos de interés para quienes buscan combinar historia y naturaleza. A unos tres kilómetros del pueblo se encuentra la conocida como Cueva de la Mora, un enclave de difícil acceso en el que se hallaron restos de cerámica campaniforme que datan de la Edad del Bronce, lo que evidencia la presencia humana en la zona desde tiempos muy antiguos.

La combinación de patrimonio histórico, arquitectura tradicional y paisajes naturales convierte a Somaén en uno de los destinos con más personalidad de la comarca de Medinaceli, un lugar donde cada rincón invita a detenerse y disfrutar del entorno.