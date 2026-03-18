Manifestación en Valladolid contra la "subida injustificada" del precio de los carburantes y fertilizantes ante la "especulación" por los conflictos bélicos

Las organizaciones profesionales Asaja, UPA, COAG y UCCL se manifestaron hoy, en unidad de acción, para denunciar la complicada situación a la que se enfrenta el sector agrícola debido a la “subida injustificada” del precio del petróleo y de los fertilizantes, que es consecuencia de la “especulación” que sufre el campo tras los conflictos bélicos.

La protesta planteó varios puntos clave: garantizar el suministro de gasóleo y fertilizantes; frenar la “especulación” con leyes urgentes; ofrecer ayudas directas inmediatas a agricultores y ganaderos; implementar medidas fiscales; desarrollar un plan específico para el sector cerealista; compensar el aumento del gasóleo; facilitar el acceso a préstamos a interés cero; alcanzar un acuerdo en toda la cadena alimentaria; y promover la intervención de todas las administraciones.

“Necesitamos que el Gobierno frene la especulación que las multinacionales realizan, tanto de los fertilizantes como del gasóleo, porque han subido entre un 40 y un 50 por ciento”, apuntó el presidente de Asaja Castilla y León, Donaciano Dujo, quien destacó que “la subida se ha hecho sobre productos que teníamos comprados antes de la guerra, por lo que sencillamente se están enriqueciendo a nuestra costa", dijo.

Así, aclaró que es necesario que el Gobierno "aplique medidas urgentes en forma de ayudas para suplir la situación en la que estamos viviendo, que amenaza con arruinar a las explotaciones agrarias”, añadió.

Manifestación de Valladolid. / Rubén Cacho - Ical

Desde el sector agrícola, según recogió Ical, reivindicaron que la subida del precio de los carburantes y fertilizantes se produce en uno de los momentos de mayor actividad: la primavera. La llegada de esta estación trae consigo la siembra, lo que implica un mayor uso de abonos y maquinaria.

Dujo recalcó que este año el sobrecoste “podría alcanzar hasta los 30.000 euros en las explotaciones de mayor volumen”. “Si el año pasado, con una buena cosecha, no ganamos dinero, los incrementos de este 2026 nos demuestran, de nuevo, que vamos a seguir teniendo pérdidas”, señaló.

Especulación

Entre las principales causas a las que el sector achaca el incremento de los precios es la "especulación y la subida injustificada” en productos adquiridos antes de la guerra. Por su parte, el coordinador regional de UCCL, Jesús Manuel González Palacín, exigió una regulación eficaz y que los organismos de control actúen con mayor rapidez y diligencia: “Hay que hacer una ley para que no se especule con los productos alimenticios y energéticos, incluso en situaciones de crisis, ya sean internacionales o nacionales. Tenemos que conseguirlo”, apostilló.

Los representantes señalaron que las pérdidas ya rondan entre los 15.000 y los 30.000 euros por explotación, lo que puede llevar al abandono de la actividad agrícola y a una subida del precio de los alimentos, especialmente en el sector cerealista, uno de los más castigados.

De igual forma, el coordinador de COAG Castilla y León, Lorenzo Rivera, resumió la preocupación del sector: “El sector agrario está en una crisis sin precedentes y advierte que, sin medidas urgentes, muchos agricultores dejarán de producir, poniendo en riesgo la producción de alimentos”.

Tras el proceso electoral del pasado domingo, los agricultores criticaron la “falta de consenso” entre los partidos, lo que, según las organizaciones, “ya se ha empezado a reflejar en el campo”. También exigieron a las administraciones que “compartan responsabilidades”.

En el contexto del campo de la Comunidad, los costes adicionales ascienden a unos 100 euros por hectárea, lo que ya ha generado pérdidas de alrededor de un millón de euros diarios, sentenciaron los profesionales del sector primario.