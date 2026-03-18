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La Guardia Civil abre una investigación para esclarecer las causas del incendio declarado en una nave industrial de La Bañeza (León)

Ante la presencia de humo potencialmente tóxico, se recomienda a la población extremar las precauciones,

Incendio en una nave industrial en La Bañeza.

Incendio en una nave industrial en La Bañeza. / Carlos S. Campillo - Ical

Ical

León

La Guardia Civil ha abierto una investigación con el objetivo de esclarecer las causas del incendio declarado en la madrugada de este miércoles en una nave industrial de La Bañeza (León).

Varias patrullas se encuentran desplegadas en la zona para llevar a cabo labores de vigilancia y seguridad perimetral.

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Bomberos en el lugar del siniestro.

Bomberos en el lugar del siniestro. / Carlos S. Campillo - Ical

Ante la presencia de humo potencialmente tóxico, se recomienda a la población extremar las precauciones, permanecer en el interior de los domicilios siempre que sea posible, mantener puertas y ventanas cerradas, evitar la realización de actividad física al aire libre y utilizar mascarilla -preferiblemente tipo FFP2- en caso de tener que salir al exterior.

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