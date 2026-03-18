El exvicepresidente de la Junta de Castilla y León García-Gallardo denuncia que la mujer de Abascal cobra de un proveedor de Vox por consultoría a una sociedad en pérdidas
El exdirigente de Vox revela que en el partido hay afiliados con dedicación plena que cobran sueldos bajos, a diferencia de la retribución de la mujer de su líder
Europa Press
El exvicepresidente de Castilla y León Juan García-Gallardo ha denunciado este miércoles que la mujer del líder de Vox, Santiago Abascal, se embolsa desde 2019 una retribución de 60.000 euros anuales "a través de un proveedor del partido" por realizar "unos presuntos servicios de consultoría de redes sociales a una sociedad", dedicada a "cuestiones editoriales", que está en "pérdidas", según se puede comprobar, ha dicho, en el registro mercantil.
El exlíder de Vox en Castilla y León ha explicado que, en una reunión de portavoces autonómicos del partido en Barcelona, conoció esta información "dos días antes" de que le hicieran "el chantaje" de que, o echaba a dos "compañeros" de su grupo parlamentario en las Cortes o que el expulsado iba a ser él.
"Los afiliados de Vox merecen saber, en primer lugar, si los servicios son reales o aparentes, lo cual no me queda claro, y si el precio de mercado de esos servicios es correcto", ha asegurado en una entrevista en el programa 'Espejo público' de 'Antena 3', que ha recogido Europa Press.
Sueldos de miseria
En este sentido, García-Gallardo ha pedido que esta cuestión se aclare porque ganar "60.000 euros al año no es fácil". Así, ha defendido que en Vox "hay muchísima gente con una dedicación plena" que hace informes o argumentarios y que "está cobrando unos sueldos de miseria", pero luego ven con "estupefacción" que "la mujer del presidente --de Vox-- estuviera cobrando" esa cantidad.
Al respecto, ha señalado que las personas que "deciden el destino de Vox" y "negocian al más alto nivel" en nombre del partido de Santiago Abascal "no son los dirigentes oficiales que aparecen en el organigrama público", sino "unos señores que, en teoría, sobre el papel, son meros proveedores del partido".
García-Gallardo también ha asegurado que no ha respaldado el manifiesto impulsado por el exportavoz parlamentario Iván Espinosa de los Monteros junto a otros excargos del partido, aunque ha mostrado su respeto. "Sería muy positivo y constructivo para el partido que se celebre un congreso extraordinario en el que se puedan aclarar algunas de las cuestiones", ha dicho.
Por último, ha defendido que es "hora de que los afiliados" de Vox conozcan algunas verdades de la formación que "se habían dejado caer de manera indirecta en algunas ocasiones", pero que "hasta ahora nadie había dicho con tanta claridad".
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