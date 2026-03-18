"Caso ataúdes"- La mujer que incineró a su marido: “Tras dos años sufriendo por una hepatitis C, pudo terminar quemado encima de un palé’

Una de las testigos que incineró a su marido tras fallecer el 12 enero de 2005 en la Funeraria El Salvador de Valladolid mostró hoy su indignación por la actuación de la empresa por el supuesto fraude que consistía en el cambiazo de ataúdes por otros más baratos durante 20 años. No en vano, María del Lirio del P. recordó que su esposo había sufrido mucho, con constantes ingresos en el Hospital Clínico Universitario durante dos años, por una Hepatitis C y no se merecía el triste final que tuvo. “Cuando me enteré por la prensa lo que había ocurrido en la funeraria, me llevé un disgustazo, por el sentimiento de angustia de pensar que pudo ser quemado encima de un palé”, lamentó.

A preguntas del Ministerio Fiscal durante la sexta jornada de testificales del juicio celebrado en la Audiencia Provincia de Valladolid, María del Lirio coincidió con otros testigos que han pasado por la Sala de Vistas que no vio la entrada del féretro de su marido en el horno ubicado en el crematorio de la funeraria en Santovenia. “Entramos en una sala, dieron un responso y acto seguido vimos cómo le posaban en una cinta transportadora. Había una ventana pero corrieron las cortinas y no vimos nada”, explicó. Además, recordó que le sorprendió que la familia preguntó por las flores (dos coronas, varios centros y algún ramo) pero los operarios del Salvador respondieron que no sabían nada, pese a que solo había pasado un cuarto de hora.

"Que paguen"

Preguntada si solicitará una indemnización por los daños morales y materiales, si al final se demuestra que la funeraria sustituyó los féretros por otros más baratos antes de la incineración y queda probado que hubo un enriquecimiento de la empresa, mostró sus dudas. Tal vez, por los daños morales causados, precisó, al señalar: “Lo que ocurrió no se puede hacer. Si tienen que pagar por ello, que paguen”, concluyó.

Otra testigo que fue citada hoy en la Audiencia fue María Asunción C., por la incineración de su suegra Julia P., quien falleció el dos de enero de 2005, también tuvo un incidente con los elementos florales. No en vano, solicitaron las coronas y las flores que estaban contratadas con el seguro pero el personal apuntó que se habían tirado y ya no estaban, al no haber comunicado antes su deseo de llevarlas. En su caso, además, hubo una confusión con el féretro, puesto que el elegido por la familia no coincidía en el que finalmente metieron a su suegra.

En la línea de lo expresado por otras personas, mostró sus dudas de que, “visto lo visto”, las cenizas sean realmente las de la madre de su marido. “Así que sentimos mucha rabia por que nadie se merece pasar por esta situación”, añadió.

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"Traumatizado"

Manuel G., hijo de Juan Francisco G que falleció el 31 de diciembre de 2005, apenas recordaba lo que ocurrió en el tanatorio y el crematorio del Salvador. En aquella fecha, tenía 17 años y reconoció que estaba “traumatizado” pero puso en dudas que las cenizas que le entregaron sean, realmente, las de su progenitor, a la vista de los hechos que se han conocido con posterioridad y que ahora son juzgados. También, confesó sentirse engañado porque su familia pagó por un ataúd que pudo ser sustituido por un palé antes de proceder a la incineración.