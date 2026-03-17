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Un tesoro subterráneo prehistórico con más de 100 kilómetros de historia en Castilla y León

Este complejo kárstico burgalés conserva restos arqueológicos, pinturas rupestres y la singular ermita de San Bernabé

El Complejo Kárstico de Ojo Guareña

El Complejo Kárstico de Ojo Guareña / Cedida

Benito Revilla

El Complejo Kárstico de Ojo Guareña, situado en el norte de la provincia de Burgos, es uno de los sistemas subterráneos más importantes de España y de Europa. Este espacio natural está formado por más de 100 kilómetros de galerías excavadas a lo largo de miles de años por la erosión del río Guareña y el río Trema, dando lugar a un entramado de cuevas de gran valor geológico, histórico y cultural.

A lo largo del tiempo, estas cavidades y su entorno han tenido múltiples usos. Desde el Paleolítico hasta la actualidad han servido como lugar de culto y santuario, además de ser un espacio habitado durante la Prehistoria. Durante siglos también funcionaron como punto de reunión del concejo de la Merindad, una función que mantuvieron durante cerca de mil años.

El interior de las cuevas alberga un extraordinario patrimonio arqueológico que refleja la presencia de diferentes culturas que han pasado por la Península Ibérica a lo largo de la Prehistoria. En varias salas se conservan grabados y pinturas rupestres datadas en el Paleolítico, el periodo pospaleolítico y la Edad del Bronce.

Entre los hallazgos documentados se encuentran restos de cerámica, armas, huesos y otros objetos que ayudan a reconstruir la vida de las comunidades prehistóricas que utilizaron estas cavidades. Uno de los descubrimientos más llamativos es la presencia de huellas fosilizadas de pies descalzos de hombres prehistóricos, que han quedado grabadas en el suelo de algunas galerías.

La ermita de San Bernabé y una romería con siglos de tradición

Uno de los espacios más singulares del complejo es la ermita rupestre de San Bernabé. Para llegar hasta ella desde la localidad de Cornejo es necesario situarse en el borde del cortado y descender por un camino que parte hacia la derecha hasta alcanzar la entrada de la cueva.

La primera estancia que se encuentra es la conocida como sala del ayuntamiento, un lugar que durante siglos se utilizó como espacio de reuniones concejiles y que mantuvo esta función hasta el año 1924. En la actualidad, este espacio vuelve a llenarse de actividad cada año con motivo de la romería de San Bernabé, que se celebra el sábado posterior al 11 de junio y que está declarada Fiesta de Interés Turístico Regional.

En el interior de la ermita se conserva el altar principal con la talla de San Tirso, una escultura datada en el siglo XIII. La bóveda natural del santuario está decorada con pinturas realizadas en 1705 que representan los suplicios sufridos por el santo. Además, una cenefa lateral muestra once milagros atribuidos a San Tirso, documentados entre los siglos XVII y XVIII.

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En algunas de las galerías cercanas se encuentra también la llamada pila del Santo. Según la tradición popular, estas pilas se llenan de agua de forma milagrosa por intercesión del santo, motivo por el cual se considera que sus aguas tienen propiedades curativas y han sido utilizadas durante siglos por los fieles que visitan este singular enclave subterráneo.

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