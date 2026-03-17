El Supremo inadmite la querella presentada por Vox contra Mañueco y Suárez-Quiñones por los incendios del verano

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo acordó inadmitir a trámite una querella presentada por Vox por delitos de homicidio por imprudencia grave contra diversos cargos públicos del Gobierno central y de varias autonomías, entre ellos al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y al consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, por su gestión de los incendios ocurridos este verano. El auto señala que se rechaza la querella al “no revestir los hechos en que se funda carácter de delito”.

Desde la formación de Santiago Abascal argumentaban que las distintas instituciones “habían actuado de manera negligente” tanto en la fase previa como en la de lucha contra las llamas y que, “una vez más, se evidenció la inexistencia de previsión, la falta de preparación, las imprevisiones de coordinación y la inexistencia de voluntad por parte del Gobierno de España de asumir las competencias y responsabilidad que tiene asignadas por Ley”, informa Ical.

Además, desde Vox analizaron la “falta de prevención y planificación previa” en la lucha contra los incendios que, según indicaron, jugó un "papel esencial, determinante y causal, por lo que los responsables de las instituciones encargadas de las funciones de prevención y planificación han tenido una conducta típica antijurídica y culpable".

Pese a ello, el Supremo acordó la inadmisión a trámite de la misma por no revestir los hechos en que se funda, carácter de delito, y el consiguiente archivo de las actuaciones, que afectaban a las comunidades de Castilla y León, Extremadura, Andalucía, Galicia, Asturias, además del Ejecutivo central.