La moda de Castilla y León inaugura en Madrid la Pasarela de Atelier Couture

La moda de Castilla y León exhibió hoy su calidad en la inauguración de la 15ª edición de Atelier Couture, con el desfile de creaciones de diez diseñadores de la Comunidad especializados en moda nupcial y de ceremonia, confirmando así su posición dentro del calendario nacional en una semana especialmente estratégica para su proyección en Madrid.

La directora general de Comercio y Consumo, María Petit, señaló minutos antes del desfile inaugural que este reconocimiento “es el reflejo del sello de calidad de la moda de Castilla y León” y del trabajo que se está realizando para proyectarla en el marco de la Semana de la Moda.

La presencia de la Comunidad en Atelier Couture, impulsada por la Junta y CEOE Castilla y León a través del proyecto Uniendo Moda, ha permitido presentar una propuesta colectiva que responde a una demanda del sector. “Nuestros diseñadores siempre nos han pedido estar en Madrid, y poder hacerlo en un escaparate como este, es fundamental para su desarrollo”, señaló Petit, orgullosa del “recorrido” del proyecto que, en sus tres años de desarrollo, ha contribuido a articular el sector y a reforzar su presencia en los principales foros profesionales. “Unir diseñadores y empresa era clave, y los resultados se están viendo”, apuntó.

Un hito

Para el presidente de CEOE Castilla y León, Santiago Aparicio, “es un hito que nuestros diseñadores estén aquí. No solo por el talento que tienen, sino porque detrás hay empresas, hay empleo y hay una actividad económica real”. Aparicio, que puso el foco en el alcance estructural del sector, ha subrayado su evolución: “Estamos hablando de un sector potente y cada vez más diversificado. No es solo diseño, es todo lo que hay alrededor: producción, logística, complementos… un ecosistema que demuestra la fortaleza de la moda en Castilla y León”.

El desfile inaugural, celebrado en la Sala Goya de la Real Fábrica de Tapices, ha reunido cerca de medio centenar de looks de moda nupcial y de ceremonia firmados por Ainhoa Salcedo, Alejandro Maíllo, Ángel Iglesias, Carolina Gázquez, César González, Santiago García (Didesant), Esther Noriega, Nathan Cubero, Raquel Tomillo y Sara Santiago. Una puesta en escena coral que ha evidenciado la diversidad de lenguajes, técnicas y enfoques que conviven hoy en la moda de Castilla y León.

Foto de familia durante la celebración del evento. / Ical

Sobre la pasarela, las colecciones han trazado un recorrido que va desde la depuración arquitectónica hasta la expresividad textil, pasando por la reivindicación del oficio, la experimentación formal y la reinterpretación contemporánea de los códigos clásicos de la costura. Un ejercicio colectivo que ha proyectado una imagen sólida, coherente y reconocible de la creación castellana y leonesa.

Artesanos

La participación de Castilla y León en Atelier Couture se extiende más allá de la pasarela. En la Sala Teniers, hoy y mañana, cinco creadores y artesanos de la comunidad, concretamente de Palencia, Segovia, Burgos y Valladolid, muestran sus propuestas en un espacio orientado a acercar el proceso creativo al público profesional. Firmas como Natacha Arranz Atelier, Mónica Fuentetaja Atelier, Acero Watch, Ídem de Lienzo o el artista textil Alfredo Arranz completan así una participación que integra diseño, artesanía y producción.

“Queremos que se vea la calidad no solo de nuestros diseñadores, sino también de nuestros artesanos”, destacó Petit, quien añadió que la apertura de Atelier Couture se enmarca en una semana estratégica para la proyección de la moda de Castilla y León en Madrid, con presencia en distintos escenarios del calendario oficial, consolidando de esta forma una visibilidad sostenida en el tiempo.