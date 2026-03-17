La Fiscalía recurre la absolución de los acusados por la muerte de seis mineros en 2013

En el escrito, al que ha tenido acceso EFE y ha adelantado la Cadena Ser, el Ministerio Fiscal pide a la Audiencia "la nulidad de las actuaciones por infracción del derecho a la tutela judicial efectiva".

Considera el ministerio público que la valoración de las pruebas practicadas de la sentencia, que motivaron la misma, no ha sido "racional" ni "lógica" por lo que pide que se anule.

El fiscal cree que la sentencia "no analiza ni razona de forma objetiva y rigurosa las diferentes pruebas, sino que examina cada una de ellas de manera sesgada, parcial y predeterminada en un sentido concreto".

Y, además, pide un nuevo juicio con una "composición del órgano enjuiciador" que se base en el principio de imparcialidad, por lo que pide devolver las actuaciones al Juzgado de lo Penal, recoge el escrito.

El Juzgado de lo Penal 2 de León absolvió el pasado noviembre a los 16 acusados de la muerte de seis mineros ocurrida en el Pozo Emilio del Valle en León en octubre de 2013 por un escape de gas grisú al no apreciar "pruebas de cargo suficientes" contra ninguno de los encausados.

El 28 de octubre de 2013 los mineros Antonio Blanco, Carlos Pérez, Roberto Álvarez, Orlando González, José Luis Arias y Manuel Moure, de entre 35 y 42 años, fallecieron sorprendidos por un escape de grisú mientras trabajaban a 694 metros de profundidad en el Pozo Emilio del Valle de la Hullera Vasco-Leonesa, en Santa Lucía de Gordón (León), en uno de los peores accidentes de la minería en España que dejó también ocho heridos de diversa consideración.

La sentencia, que se dictó dos años y ocho meses después del juicio y doce años después del accidente, absolvía a todos los acusados, entre ellos a los propietarios de la Hullera, Antonio, Arturo y Aurelio del Valle, de los delitos de homicidio por imprudencia grave y de los delitos de lesiones por imprudencia grave.

También absolvía a las compañías aseguradoras como responsables civiles directas y a la propia Hullera Vasco Leonesa como responsable civil subsidiaria.