Cae un punto de venta de droga con dos "guarderías" en la provincia de Salamanca
La Guardia Civil detiene a un narcotraficante reincidente y se incauta de varias cantidades de cocaína, hachís y marihuana, además de unos 5.000 euros en efectivo
Ical
Agentes de la Guardia Civil pertenecientes al Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Salamanca lograron, en el marco de la denominada operación Slau, desmantelar un punto de venta de drogas y dos "guarderías" para su almacenaje en la localidad salmantina de Guijuelo.
Según fuentes del Instituto Armado, la explotación operativa derivó en la detención de un narcotraficante reincidente, un varón español de 32 años con antecedentes relacionados con el tráfico de drogas, el blanqueo de capitales y delitos de lesiones, y a quien, por estos hechos, se le imputa un delito contra la salud pública por tráfico de drogas. La autoridad judicial decretó su ingreso inmediato en prisión preventiva.
Investigación
La investigación se inició el pasado mes de enero. La Guardia Civil observó la presencia de varias personas consumidoras de drogas en la zona de Guijuelo que tenían en su poder sustancias estupefacientes con dosis y envoltorios de similares características. Este hecho hizo sospechar a los agentes que se estaban distribuyendo desde un mismo punto de venta de la comarca.
Las primeras pesquisas llevaron a los agentes hasta un varón con antecedentes por delitos relacionados contra el tráfico de drogas y que levantaba sospechas de que pudiera estar distribuyendo sustancias estupefacientes desde su domicilio en Guijuelo, así que centraron su actividad operativa sobre esta persona.
El avance de investigación constató las sospechas. Los agentes pudieron corroborar que, de forma reiterada, existía un flujo de personas y vehículos en la vivienda del sospechoso, que permanecían en el interior breves intervalos de tiempo. Además, algunas de estas personas eran conocidos consumidores habituales de la zona.
Asimismo, no muy alejados de su vivienda, los agentes localizaron dos garajes que el sospechoso visitaba con frecuencia y en los que permanecía cortos intervalos de tiempo. Una actitud compatible con el uso de los mismos para el almacenamiento de las sustancias estupefacientes, es decir, como "guardería", según se conoce este tipo de lugares en el argot del narcotráfico.
Por todo ello, el pasado miércoles, 11 de marzo, mediante autorización judicial, la Guardia Civil procedió a la entrada y registro en estos lugares. Los agentes hallaron, en total, 792 gramos de cocaína, 5.724 gramos de hachís, 433 de marihuana, más de 5.245 euros en efectivo, un táser, un reloj de marca, varias balanzas de precisión y diferentes efectos utilizados para el corte, preparación y distribución de sustancias estupefacientes.
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