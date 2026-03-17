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15M: UPL destaca el “avance” del proyecto “en defensa de Zamora” dentro de la Región Leonesa

Alfonso Martínez resalta que el resultado es “el mejor de la historia” de la formación leonesista

Alfonso Martínez, cabeza de lista de UPL por Zamora, en la sede del partido.

Alfonso Martínez, cabeza de lista de UPL por Zamora, en la sede del partido. / Victor Garrido

J. D. S. / ICAL

UPL destacó hoy el “afianzamiento” como cuarta fuerza política y el “avance” del proyecto “en defensa de la provincia de Zamora” dentro de la Región Leonesa, según los resultados obtenidos en las Elecciones Autonómicas.

“En Zamora, el proyecto leonesista sigue ganando respaldo entre los ciudadanos que reclaman una defensa más firme de los intereses de la provincia, especialmente en cuestiones como la despoblación, la falta de infraestructuras y el deterioro de los servicios públicos”, afirmó el candidato de UPL por Zamora, Alfonso Martínez.

“Estos resultados demuestran que cada vez más zamoranos confían en una alternativa que pone en el centro a nuestra tierra y sus problemas reales”, añadió.

UPL incidió en que el resultado es “el mejor de la historia” de la formación leonesista en unos comicios autonómicos, con tres procuradores en las Cortes de Castilla y León y un 4,35 por ciento del voto, “lo que confirma el crecimiento sostenido” del leonesismo político en los últimos años, que “marca, cada vez más, la agenda política” en la Comunidad autónoma.

“Zamora no puede seguir perdiendo población, oportunidades y servicios mientras las decisiones se toman lejos de aquí. Son necesarias políticas específicas para la provincia dentro de un modelo que tenga en cuenta la realidad de la Región Leonesa”, recalcó Martínez.

“Durante la campaña electoral, se ha producido un hecho significativo: los problemas de Zamora y del conjunto de la Región Leonesa han ganado protagonismo en el debate público, obligando al resto de formaciones a posicionarse sobre cuestiones que hasta ahora habían sido relegadas”, indicó.

En este contexto, la formación leonesista recodó que la provincia de Zamora ha sufrido una pérdida de población “muy acusada” durante las últimas décadas, lo que “pone de manifiesto la necesidad de un cambio profundo en las políticas” aplicadas hasta ahora.

“Este resultado no es un punto de llegada, sino un punto de partida. UPL seguirá defendiendo con firmeza los intereses de Zamora en todas las instituciones”, aseguró Alfonso Martínez.

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Por su parte, la candidata de UPL Alicia Gallego hizo hincapié en que “cada vez son más los ciudadanos que entienden que León, Zamora y Salamanca necesitan una voz propia fuerte”.

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