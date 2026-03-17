15M: Mañueco sostiene que el PP construirá una alternativa al ‘sanchismo’ en Castilla y León

El presidente de la Junta en funciones, Alfonso Fernández Mañueco, sostuvo hoy que el PP quiere construir en Castilla y León una alternativa al ‘sanchismo’ y avanzó que dialogará con todos empezando por Vox, los partidos localistas y finalmente con el PSOE, pero no pactará un gobierno con los socialistas.

Mañueco protagonizó hoy una entrevista con Susana Griso en el programa ‘Espejo Público’ de Antena 3, donde aseguró que el respaldo mayoritario en las urnas al PP del pasado domingo se ha producido por “hablar de los problemas de Castilla y León". “Agradezco a los ciudadanos de Castilla y León su comportamiento cívico. El respaldo mayoritario se ha dado al proyecto del PP, al balance de gestión y al proyecto de futuro”, resaltó, como recoge Ical.

Asimismo, recordó que ya avisó con anterioridad que no pactaría un gobierno con los dirigentes del PSOE, y aclaró que “más que plantar cara a Vox”, el PP ha presentado un proyecto y ha explicado cuál es la visión que tienen para Castilla y León. “El resultado ahí está, es incontestable la victoria”, dijo para agradecer a Feijóo su apoyo en la campaña.

Mañueco refirió que su campaña se centró en presentar la realidad de lo que el PP pretende hacer en la Comunidad, y aclaró que en vista de que las mayorías absolutas son “difíciles y complicadas" de alcanzar, sus condiciones de negociación pasan por hablar de los problemas de la gente que son competencia de la Comunidad y conformar un gobierno estable. “He tenido un gobierno en coalición y en solitario y lo que mejor que me ha funcionado ha sido un gobierno en solitario, pero ahora lo importante es construir un proyecto de futuro para Castilla y León”, reiteró.

El presidente del PP en Castilla y León eludió hablar del número de consejerías que Vox podría tener, y reseñó que ahora es momento de consensuar un proyecto de futuro, tal y como ha dicho el líder de esta formación, Santiago Abascal, que ha pedido negociar “medida a medida”.

Durante la entrevista, también mostró su anhelo para que Juanma Moreno revalide su mayoría absoluta en las próximas Elecciones en Andalucía, y aseguró que es una persona “extraordinaria” que ha demostrado su liderazgo en momentos difíciles con una “sensibilidad y humanidad” que le caracteriza.

El presidente en funciones de la Junta aseguró que ayer recibió un ‘wassap’ de felicitación del candidato de Vox, Carlos Pollán, y remarcó que todavía quedan semanas de plazo para negociar el futuro gobierno.

También sostuvo que respeta a los votantes socialista y al histórico PSOE, pero reiteró que no negociará con este partido porque ha olvidado al campo; no apoyó la aprobación de ayudas para la sequía o la enfermedad hemorrágica y pretende aplicar una financiación autonómica que es un “auténtico ultraje y una traición” a Castilla y León.

Por último, indicó que los ciudadanos de Castilla y León pudieron ver la gestión que el gobierno del PP realizó en verano en los incendios que se produjeron en el contexto de unas circunstancias meteorológicas excepcionales. “Esa gestión la han respaldado con su voto las personas de los municipios afectados”, afirmó.