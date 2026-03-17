15M: Belarra enmienda a su portavoz y culpa sólo al Gobierno del resultado en Castilla y León

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, enmendó al portavoz de la Ejecutiva del partido, Pablo Fernández, y limitó su reflexión acerca del resultado electoral en Castilla y León a que “este Gobierno es una fábrica de hacer crecer a la derecha y la extrema derecha”.

En rueda de prensa antes de la Junta de Portavoces del Congreso de los Diputados, Belarra, cuando se le preguntó por los comicios del domingo, en los que Podemos apenas consiguió el 0,7 por ciento de los votos, diagnosticó que se vive “un momento muy crítico”, con una “ola reaccionaria” que se muestra en que “cada vez que se abren las urnas, el bloque PP-Vox avanza”.

Cuando se le pidió que detallara la “reflexión” de la que habló Fernández ayer, de la cual anunció que se conocerían “el resultado” en “los próximos días”, la líder de Podemos la redujo a que “este Gobierno es una fábrica de hacer crecer a la derecha y la extrema derecha”.

Desde esta premisa, afirmó que Podemos está “trabajando para que la izquierda en España recupere su capacidad de transformación”, la que según ella demostró cuando estaba en el Gobierno y que “es lo que está echando de menos la gente”, mientras que ahora hay “un Gobierno en el que sólo manda el Partido Socialista” y que emite “declaraciones grandilocuentes” pero no hace cambios reales.

Fuentes de Podemos consultadas sobre este cambio de discurso respecto a ayer zanjaron que no habrá anuncio “en los próximos días” como el que avanzó Fernández y bromearon que el portavoz, que en su rueda de prensa reconoció haber dormido muy poco la noche del domingo al lunes por el desastre electoral, mucho mayor del que él esperaba, debe “dormir más”.

De esa manera, alejaron la posibilidad de una unidad de la izquierda, aunque Belarra repitió en su rueda de prensa el estribillo de que "Podemos siempre ha trabajado para construir candidaturas lo más amplias posible".