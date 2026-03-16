Tras tener claro el tablero político tras las elecciones de Castilla y León de este 15M -pactos obligados aparte-, ahora queda esperar a la constitución de las nuevas Cortes de Castilla y León. Hasta 82 procuradores conforman el parlamento autonómico que se diseñará de nuevo el próximo 14 de abril a las 11.30 horas.

¿Sabes cuál es el sueldo de un procurador en las Cortes de Castilla y León? La respuesta rápida es "ninguno", aunque sí, tiene letra pequeña porque aunque no tengan salario por este cargo, cobrar cobran. No existe un sueldo como tal... excepto lo que acuerden los grupos para quienes desarrollen la actividad en exclusiva como miembros de la mesa (seis personas) y liberados (19), es decir, 25 en total. Su ingreso por este cargo ronda los 78.000 euros brutos al año.

El resto, la mayoría, percibe dietas e indemnizaciones nada desdeñables por la asistencia a plenos y comisiones ya que su dedicación al Parlamento no es exclusiva. Por ejemplo, por acudir a las sesiones plenarias cobrar 220 euros (por cada uno) y también reciben compensaciones por el desplazamiento desde sus respectivas ciudades a Valladolid a unos 0,26 euros por kilómetro.

Cada grupo parlamentario tiene libertad para remunerar a mayores a sus representantes no liberados, normalmente, entre 800 y 2000 euros.

A. F. / F. E.

Resultados, pactos y liderazgos

El PP ha vuelto a ser el partido más votado en las elecciones de Castilla y León. Sin embargo, como era de esperar, no es libre: está atado a Vox, de quien depende ahora para gobernar pese a contar con 14 parlamentarios, uno más que en 2022 y suficiente para conformar juntos una amplia mayoría absoluta.

F. E. / A. P.

Mañueco, el eterno presidente, cosecha dos escaños más que hace cuatro años y encara su tercera investidura bajo la única premisa de la negativa a pactar con el socialismo. Al respecto ha hablado este lunes el propio líder del PSOE, Carlos Martínez, que lleva a su partido a uno de sus mejores resultados históricos aunque se queda solo por la izquierda y sin apoyos para gobernar. En una entrevista en la Cadena Ser, el socialista ha sido claro: "Hoy el PP en Castilla y León vuelve a pivotar sobre la clarísima hipoteca permanente que tiene con la extrema derecha”.

En una entrevista concedida a Ángles Barceló en la Cadena Ser, asegura que “Vox, más dolido que nunca porque no ha cumplido expectativas, pedirá poner a la venta los derechos de la mujer, defendiendo posturas como la negación climática y con Europa en el complejo contexto internacional en que estamos”.

Nuevas elecciones

Sobre la hoja de ruta de los socialistas, Martínez adelanta que "vamos a observar el posicionamiento de Feijóo, porque aquí no manda Mañueco. El cheque en blanco ya se lo puso a Abascal antes de las elecciones y ahora desde Vox van a exigir mucho más. A ver si no tenemos que hacer una repetición electoral de aquí a junio”.