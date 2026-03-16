ELECCIONES CASTILLA Y LEÓN
Los resultados de las elecciones de Castilla y León, calle a calle: ¿Qué han votado tus vecinos?
El resultado de las elecciones autonómicas, calle a calle en toda la comunidad
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