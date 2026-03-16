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Los resultados de las elecciones de Castilla y León, calle a calle: ¿Qué han votado tus vecinos?

El resultado de las elecciones autonómicas, calle a calle en toda la comunidad

Mapa de Castilla y León, por mesas electorales.

Mapa de Castilla y León, por mesas electorales. / 5

Consulta el resultado de todas las mesas electorales de los 2.248 municipios de Castilla y León

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Mañueco, un ganador con cálculo

Un resultado que obliga a dialogar pensando en Castilla y León

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¿Qué han votado tus vecinos en las elecciones de Castilla y León? El resultado, calle a calle

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¿Qué han votado tus vecinos en las elecciones autonómicas de Castilla y León? Los resultados, calle a calle

El PP gana las elecciones en Castilla y León, pero vuelve a depender de Vox para gobernar

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¿Qué han votado tus vecinos en las elecciones autonómicas?

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