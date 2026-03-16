El PP gana las elecciones en Castilla y León, pero vuelve a depender de Vox para gobernar

El Partido Popular ganó ayer las elecciones autonómicas en Castilla y León, pero si quiere gobernar tendrá que pactar con Vox. La formación liderada por Santiago Abascal se ha mantenido como tercera fuerza en las Cortes, pero su ascenso se ha contenido y, frente a su fuerte crecimiento de los comicios en Extremadura y Aragón, en Castilla y León solo han logrado un escaño más, alcanzando los 14.

Los populares, con Alfonso Fernández Mañueco al frente, han conseguido 33 procuradores en las Cortes, dos más que hace cuatro años; y dos representantes más en el Parlamento autonómico también ha obtenido el PSOE de Carlos Martínez, que ha dado una vuelta de tuerca a los malos resultados de su partido en los comicios extremeños y aragoneses.

Entre las formaciones de ámbito provincial, Unión del Pueblo Leonés (UPL) ha mantenido los tres escaños que tenía en la última legislatura y tampoco ha habido cambios en la representación de Por Ávila, que ha mantenido su procurador. Por su parte, Soria Ya ha perdido fuerza y más de 9.600 votos, por lo que en estos comicios su representación institucional ha disminuido en dos procuradores y solo mantiene uno.

Podemos y Ciudadanos, que en esta última legislatura contaban con un escaño cada uno en las Cortes castellanoleonesas, se han quedado sin representación.

En cuanto al porcentaje de voto, los populares consiguen un aumento de cuatro puntos, hasta el 35,45%, mientras que el PSOE, a pesar de haber conseguido dos escaños más, apenas ha crecido siete décimas con respecto a 2022 y se ha quedado en el 30,76%.

Provincias

El mapa de Castilla y León es principalmente de color azul. Los populares se han impuesto en siete de las nueve provincias: Zamora, Salamanca, Ávila, Burgos, Segovia, Valladolid y Palencia. La provincia en la que el PP ha obtenido su mejor resultado es Salamanca, con un 43% de los votos.

Los socialistas solo han conseguido ganar en Soria y León, pero también se han quedado con el nuevo escaño que este año sumaba la provincia de Segovia (un total de siete, tres para el PP, tres para el PSOE y uno para Vox).

Soria es una de las provincias en las que los resultados han supuesto un mayor cambio: Soria Ya ha perdido dos escaños, que han ocupado PSOE (que ha pasado de uno a dos procuradores) y Vox (que en 2022 no consiguió representación en esta provincia); y el PP ha mantenido el escaño que tenía.

También ha habido novedades en Valladolid, Podemos y Ciudadanos han dejado de tener representación y esos dos escaños han sido uno para el PP y otro para el PSOE. Por lo tanto, los resultados en esta provincia han sido de seis procuradores para el PP, otros seis para PSOE y tres para Vox.

Participación

Una de las grandes incógnitas de cualquier convocatoria electoral es la participación, ya que la abstención (y más en convocatorias que son solo de carácter autonómico) suele ser elevada. Sin embargo, los castellanoleoneses decidieron ejercer su derecho al voto y la participación de este 15M ha alcanzado el 65,6%, 6,8 puntos más que en la convocatoria de 2022. Por lo tanto, fueron a las urnas más de 1,2 millones de ciudadanos, mientras que la abstención rozó las 644.000 personas. Casi un 1,5% de los votos, 18.000, fueron en blanco.

El porcentaje de votantes fue superior al de las elecciones de hace cuatro años en todas las provincias de Castilla y León, pero especialmente en León y Zamora, donde aumentaron casi en diez puntos hasta el 63%. Valladolid fue la provincia con más participación, un 69%, seguida de Soria y Palencia con un 67%.