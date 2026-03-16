El PP gana en 16 de los 23 municipios donde se originaron los grandes incendios del verano pasado

El Partido Popular fue la fuerza más votada en 16 de los 23 municipios donde se originaron los grandes incendios del verano pasado (más de 500 hectáreas), mientras que el PSOE se alzó con la victoria en los otros siete, cinco de ellos en la provincia de León, según los datos recabados por la Agencia Ical.

De los 23 grandes fuegos forestales, 13 se produjeron en León, cuatro en Ávila, tres en Zamora, dos en Palencia y uno en Salamanca. En la comunidad, arrasaron casi 140.000 hectáreas en 2025 en Castilla y León, un año récord que supuso siete veces más que el promedio del último decenio.

Así, en la provincia leonesa, el PP ganó las elecciones en ocho de estos municipios. Se trata de Oencia, donde lo hizo con un 65,7 por ciento de los sufragios válidos; en Benuza, con el 62,8 por ciento; Almarza, con el 48,4; Encinedo, con el 48 por ciento; Puente de Domingo Flórez, con el 47,3 por ciento; Villafranca del Bierzo, con el 39,7 por ciento; Acebedo, con el 36,5 por ciento; y Boca de Huérgano, con el 31,8 por ciento del total.

Por su parte, el PSOE venció en Castrocalbón, con el 31,8 por ciento de los votos, y donde el PP fue la tercera fuerza por detrás de UPL. En esta localidad ardieron 12.072 hectáreas, con un fuego que acabó con dos vidas humanas. Los socialistas también ganaron en Páramo del Sil, con el 55,3 por ciento de los sufragios; en Villablino, con el 48,6; en Murias de Paredes, con el 39,2 por ciento, donde se produjo en incendio de Fasgar; y en Soto y Amío, con el 28,9 por ciento.

Ávila, Zamora, Palencia y Salamanca

De los cuatro municipios que sufrieron grandes incendios en la provincia de Ávila, en tres se impuso también el Partido Popular, concretamente en El Herradón, con el 31,4 por ciento de los votos; en Navaluenga, con el 42; y en San Bartolomé de Pinares, con el 40,8 por ciento de respaldo. Por contra, el PSOE barrió en el municipio de Cuevas del Valle, con el 52 por ciento.

En Zamora, los populares lograron la victoria en Gallegos del Río, con el 55,3 por ciento de apoyos, y en Molezuelas de la Carballeda, con el 56,6 por ciento, mientras que los socialistas lo hicieron en Porto, con el 41 por ciento.

Por último, en la provincia de Palencia el PP superó al resto de formaciones políticas en los dos municipios que sufrieron las adversidades de los grandes incendios, como son Cervera de Pisuerga, con el 36,2 por ciento de los votos, y Guardo, donde lo hicieron con el 34 por ciento. Lo mismo que en Cipérez (Salamanca), única población con un fuego forestal mayor de 500 hectáreas, donde el PP se hizo con la victoria gracias a un 53,4 por ciento de respaldo, y donde la segunda opción fue Vox, con el 27,1.