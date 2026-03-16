Uno de los monasterios más bonitos de Europa está en Castilla y León: arte e historia en Silos

El monasterio de Santo Domingo de Silos fue construido a través de los siglos, y quizás ahí resida el valor de su propuesta arquitectónica, en la combinación de corrientes y estilos que solo la mirada del tiempo le puede dar a un edificio. Las primeras edificaciones constan del siglo VII, aunque se producen obras hasta el XVIII cuando, finalmente, se termina de construir la abadía.

Santo Domingo de Silos (Burgos) vuelve a ser liberada del yugo musulmán en su tradicional Fiesta de los Jefes / Ricardo Ordóñez / Ical

Entorno de arte medieval

El monasterio se encuentra aproximadamente a una hora de viaje en coche de la capital burgalesa. En la localidad de Santo Domingo de Silos no solo podrás visitar el monasterio, en el que todavía habita una orden religiosa, sino otras muchas muestras artísticas que representan a la perfección la historia y la cultura castellanoleonesas.

Una de las particularidades del pueblo es la arquitectura típica de sus casas, destacando especialmente los soportales.

Literatura sobre Santo Domingo de Silos

Cid / Teatro Principal de Zamora

Además de la riqueza arquitectónica del edificio y el entorno del monasterio, sus apariciones en cuentos y leyendas lo hace aún más especial.

Es, además de uno de los monasterios más famosos de Europa, uno de los más recurrentes en la literatura española, ya que fue uno de los puntos de paso del Cid Campeador en su destierro.

Una estancia de ensueño

Tu viaje a Santo Domingo de Silos puede ser una velada mágica, sobre todo por la belleza de los hoteles rurales en los que te puedes hospedar.

Cumpliendo con las bases de la arquitectura típica de la localidad burgalesa, los hospedajes del lugar son edificios de piedra con magníficas fachadas y ventanales de madera que te transportarán a un cuento medieval.

Si buscas un destino tranquilo, mágico y asequible para tus próximas vacaciones, no dudes en visitar Santo Domingo de Silos.