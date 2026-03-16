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Las incompatibilidades que estrenarán los nuevos procuradores de Castilla y León

Solo afectarán a aquellos en régimen de dedicación exclusiva, y de ser incumplidas los representantes se arriesgan a perder la remuneración económica

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Oliva Conde

Los procuradores en régimen de dedicación exclusiva no solo tienen derechos, sino que como dice su nombre, la dedicación exclusiva implica que se limiten otras actividades con la intención de garantizar la seguridad jurídica de todos los castellanoleoneses. Estas limitaciones se constituyen en base a las que ya rigen a los Diputados y Senadores de las Cortes Generales, para garantizar en base a la experiencia previa la efectividad de las normas.

¿Cuáles son exactamente esas incompatibilidades?

El puesto como procurador de las Cortes de Castilla y León es incompatible, en general, con otras actividades que puedan resultar un conflicto de intereses, y afecta especialmente a actividades que supongan una remuneración adicional por parte del sector público.

Se les impedirá sistemáticamente prestar servicios de asesoramiento, defensa o dirección en organismos o entidades públicas, así como ser contratista de la administración, entre otras actividades. En relación a esto, no podrán tener cargos de dirección u otras responsabilidades en bancos, aseguradoras, o ejercer como abogados ni asesores en asuntos que hayan de resolverse en la administración pública.

Sin embargo, sí pueden participar en otro tipo de actividades, como debates radiofónicos o televisivos, y ostentar puestos en concejalías o alcaldías de municipios, siempre que no rebasen los 20.000 habitantes. También podrán gestionar su patrimonio personal o familiar, ya sea solos o en conjunto con sus padres, hijos, cónyuge o hermanos, siempre y cuando estas empresas privadas no concurran en concesiones públicas. Para esta última norma, el BOCYL recoge un pequeño matiz: si poseen una participación de menos del 10% sobre el total de la actividad y ha sido adquirida de forma previa a la toma de posesión de su cargo, sí podrán compatibilizar ambas actividades.

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Para ejercer actividades que no están comprendidas en las permitidas, los procuradores necesitarán que las Cortes les autoricen específicamente. Si se incumplen estas condiciones, perderán el régimen de remuneración.

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