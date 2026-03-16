Estos han sido los resultados electorales en el pueblo con más paro de Castilla y León
Con un 45,41% de desempleo, este pueblo salmantino vota mayoritariamente al Partido Popular en las elecciones autonómicas de 2026
San Miguel del Robledo, un pequeño municipio enclavado en la Sierra de Francia, ha llamado la atención en las elecciones autonómicas de Castilla y León 2026 por este sorprendente dato. Con un 45,41% de paro, el más alto de toda la comunidad, la mayor parte de su población acudió a las urnas.
El Partido Popular se impuso con el 40,62% de los votos, seguido por el PSOE con un 34,37%. VOX obtuvo un 15,62%, mientras que Ciudadanos y SALF cerraron el escrutinio con un 3,12% cada uno. La participación alcanzó el 66,66%, lo que refleja un compromiso notable de los vecinos con el proceso democrático, pese a las dificultades económicas que atraviesan.
Un voto entre la resignación y la esperanza
El resultado en San Miguel del Robledo plantea interrogantes sobre el vínculo entre el desempleo y la orientación del voto. A pesar de ser el municipio con mayor tasa de paro, los vecinos han apostado por el PP, partido que ya gobernaba la Junta.
La evolución respecto a 2022 muestra un descenso en el apoyo al PP, que entonces obtuvo el 60,61%, y un leve ascenso del PSOE, que pasó del 30,3% al 34,37%. VOX, que no tuvo representación en la anterior cita electoral, irrumpe con fuerza en el tercer puesto.
El nuevo gobierno que se conforme en Castilla y León, tiene ahora el reto de atender las demandas de los municipios más vulnerables.
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