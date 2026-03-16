Estos han sido los resultados electorales en el pueblo con más paro de Castilla y León

San Miguel del Robledo, un pequeño municipio enclavado en la Sierra de Francia, ha llamado la atención en las elecciones autonómicas de Castilla y León 2026 por este sorprendente dato. Con un 45,41% de paro, el más alto de toda la comunidad, la mayor parte de su población acudió a las urnas.

El Partido Popular se impuso con el 40,62% de los votos, seguido por el PSOE con un 34,37%. VOX obtuvo un 15,62%, mientras que Ciudadanos y SALF cerraron el escrutinio con un 3,12% cada uno. La participación alcanzó el 66,66%, lo que refleja un compromiso notable de los vecinos con el proceso democrático, pese a las dificultades económicas que atraviesan.

Un voto entre la resignación y la esperanza

El resultado en San Miguel del Robledo plantea interrogantes sobre el vínculo entre el desempleo y la orientación del voto. A pesar de ser el municipio con mayor tasa de paro, los vecinos han apostado por el PP, partido que ya gobernaba la Junta.

La evolución respecto a 2022 muestra un descenso en el apoyo al PP, que entonces obtuvo el 60,61%, y un leve ascenso del PSOE, que pasó del 30,3% al 34,37%. VOX, que no tuvo representación en la anterior cita electoral, irrumpe con fuerza en el tercer puesto.

El nuevo gobierno que se conforme en Castilla y León, tiene ahora el reto de atender las demandas de los municipios más vulnerables.