Estos han sido los resultados electorales en el pueblo más rico de Castilla y León

El municipio vallisoletano de Simancas, con algo más de 5.000 habitantes y conocido por albergar el Archivo General de Simancas, se confirma como la localidad más rica de Castilla y León, con una renta bruta media anual de 44.067 euros. En las elecciones recientes, los vecinos han mostrado un claro respaldo a las fuerzas de la derecha.

El Partido Popular (PP), liderado por Alfonso Fernández Mañueco, se impuso como la fuerza más votada, obteniendo el 46,47 % de los votos. Le siguió Vox, que alcanzó el 25,46 %, consolidando la preferencia de los ciudadanos por opciones conservadoras en la localidad.

El PSOE quedó en tercera posición con un modesto 18,32 %, lejos del nivel de apoyo de las formaciones de la derecha. A mayor distancia se situaron otras candidaturas: la coalición IU-Sumar-Verdes Equo obtuvo 2,87 %, mientras que Se Acabó la Fiesta, de Alvise Pérez, alcanzó el 1 % de los sufragios.

En el 2022, también en este municipio de alto poder adquisitivo, el PP volvió a liderar con 37,81 % del apoyo, seguido de cerca por Vox con 27,76 %. El PSOE mantuvo la tercera posición con 18,38 %.

El resto del mapa electoral se completó con Ciudadanos, que obtuvo 6,88 %, y Podemos-IU-Alianza Verde, con 5,67 %. España Vaciada logró 1,18 % de los votos, mientras que otras formaciones, como PACMA, Unión Regionalista o la coalición Partido Castellano-Tierra Comunera y Recortes Cero, quedaron por debajo del 1 %.

Un perfil electoral conservador

Los resultados confirman que en Simancas, el municipio más adinerado de Castilla y León, las formaciones de derechas concentran la mayor parte del respaldo electoral, con el PP liderando de manera consistente, seguido de Vox, mientras que las fuerzas de izquierda, incluido el PSOE, se mantienen relegadas a un papel minoritario.