Estos han sido los resultados electorales en el pueblo más pobre de Castilla y León

Encinedo, situado en León, es el pueblo con menor renta de la comunidad. En estas elecciones autonómicas de 2026, el Partido Popular se ha vuelto a situar como la fuerza más votada en el municipio. Con el 100% del escrutinio y una participación del 43,12%, el PP obtuvo 109 votos, lo que supone el 48,01% del total, muy por debajo del 71,37% que había logrado en 2022, cuando consiguió 167 papeletas.

La segunda posición fue para Vox, que protagoniza el mayor crecimiento en la localidad. La formación pasó de 28 votos en 2022 (11,97%) a 71 votos en 2026, alcanzando el 31,27% del apoyo electoral y consolidándose como segunda fuerza política en el municipio.

Por su parte, la Unión del Pueblo Leonés (UPL) también mejoró sus resultados. El partido leonesista consiguió 25 votos, equivalentes al 11,01%, frente a los 10 votos y el 4,27% obtenidos en las elecciones anteriores.

El PSOE quedó en cuarta posición con 20 votos, lo que representa el 8,81%, una cifra ligeramente inferior a la registrada en 2022, cuando obtuvo 26 votos y el 11,11%.

Mucho más atrás se situó Podemos, que mantuvo prácticamente el mismo respaldo que en los comicios anteriores con 2 votos, equivalentes al 0,88%.

Un cambio significativo respecto a 2022

La comparación con las elecciones de 2022 refleja un descenso notable del PP, que pierde más de veinte puntos porcentuales en el municipio, mientras que Vox triplica prácticamente su apoyo. También destaca el avance de UPL, que refuerza su presencia en esta localidad de la provincia de León.

Estos resultados muestran un mapa político más fragmentado en Encinedo respecto a la anterior cita electoral, aunque el Partido Popular continúa siendo la fuerza dominante en el municipio.