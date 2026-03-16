Fernández Mañueco: “Si me dan a elegir, prefiero un Gobierno en solitario con acuerdos puntuales desde fuera”

El presidente en funciones de la Junta de Castilla y León y ganador de las elecciones autonómicas, Alfonso Fernández Mañueco, ha explicado que los votantes pusieron de manifiesto en las urnas que “el proyecto del Partido Popular es la base sobre la que se tiene que construir el proyecto de futuro de la comunidad”, que tiene que ser “una alternativa al sanchismo” que “sirva como modelo y ejemplo para España”. “Si me dan a elegir, prefiero un Gobierno en solitario con acuerdos puntuales desde fuera. Es la fórmula que mejor ha funcionado en Castilla y León y eso es lo que quiero”, señaló en una entrevista con Jorge Bustos en ‘Herrera en Cope’, recogida por Ical.

En sus declaraciones, el candidato popular aseguró que lo primero que hay que hacer ahora es “sedimentar los resultados de ayer con tranquilidad”, y recalcó que “los ciudadanos han mandado dos mensajes”: “Han dado respaldo al balance de gestión que hemos realizado en estos cuatro años y al proyecto de futuro para los próximos cuatro, pero también nos han dicho que hay que dialogar y eso es lo que voy a hacer a partir de hoy”.

En ese sentido, Fernández Mañueco recalcó que pretende “dialogar con todos”, si bien repitió, como había manifestado durante la campaña, que es “absolutamente inviable construir un proyecto con el sanchismo actual de los dirigentes del PSOE en Castilla y León”. “Dialogaremos con el Partido Socialista, pero a partir de ahí hay que construir un proyecto de futuro y ahí yo no veo a la actual dirigencia del PSOECyL”, explicó.

Un acuerdo de cuatro años

Para el vencedor de los comicios, con el resultado cosechado los electores le están pidiendo al PP “que construya una alternativa”, “un proyecto que resuelva los problemas de Castilla y León, dentro de sus competencias, con una gestión eficaz de los servicios públicos, una política económica que apueste por el crecimiento y la creación de empleo, y que haya un acuerdo de cuatro años”.

Cuestionado sobre la fórmula en que espera alcanzar una entente con Vox, que tendría la llave de la gobernabilidad, Fernández Mañueco aseguró coincidir con la opinión de Santiago Abascal de que “lo importante no son los sillones”, sino ser capaces de “construir un proyecto para dar respuesta a las personas mayores, a los jóvenes, a las personas del campo, a los agricultores y ganaderos, a las familias”. “Tenemos que seguir apostando por una política que permita crecer, crear empleo, atraer población. Eso lo hemos conseguido en la última legislatura y ese es el futuro por el que tenemos que caminar”, abundó.

“Si Castilla y León tiene algo importante es que hemos ayudado a construir este país a lo largo de los siglos y de la historia, y queremos seguir siendo parte esencial y fundamental de España”, sentenció.

A lo largo de la entrevista, también atacó al candidato socialista, Carlos Martínez, al asegurar que “ya se le ha olvidado su propuesta de que gobierne la lista más votada”, algo que calificó de “estrategia electoral”. “Ni antes ni después vamos a llegar a acuerdos de formación de Gobierno con el Partido Socialista”, recalcó.

Respecto a los retos que ahora tiene sobre la mesa, Fernández Mañueco enumeró: “Una política económica que apueste por el crecimiento económico desde la bajada de impuestos y la atracción de empresas; que seamos capaces de crear más empleo en todo el territorio, no sólo en las grandes ciudades, también en las ciudades intermedias y en los pequeños municipios; que seamos capaces de atraer población también y, por supuesto, que haya una defensa fuerte de los intereses de nuestra comunidad en la defensa de la financiación autonómica, que es la que paga los hospitales, los institutos, el transporte público y la vivienda pública que construimos en la comunidad”.

Por último, reconoció que a lo largo de la jornada electoral, celebrada ayer, habló “en varias ocasiones” con el líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, con quien mantuvo (al igual que con el comité de dirección del partido) una videoconferencia en la cual “estaban contentísimos porque han salido bien las cosas”. “Ahora tenemos que empezar a trabajar porque iniciamos un nuevo camino”, sentenció.