Fallece una mujer tras caer en una gloria en una vivienda de la provincia de Valladolid
El equipo médico confirmó su fallecimiento nada más llegar al domicilio de la víctima
Ical
Valladolid
Una mujer de 75 años falleció después de caerse dentro del hueco de una gloria en una vivienda del municipio vallisoletano de Villavicencio de los Caballeros.
La sala de operaciones de 1-1-2 recibió una llamada a las 12.58 horas y rápidamente trasladó el aviso a la Guardia Civil, al Centro Coordinador de Emergencias de la Junta de Castilla y León, a los bomberos y a Emergencias Sanitarias Sacyl, que movilizaron a un equipo médico junto a una ambulancia y un helicóptero medicalizado que se trasladara hasta el lugar del suceso.
El personal sanitario, que acudió hasta el domicilio de la mujer, confirmó su fallecimiento.
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