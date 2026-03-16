Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Reapertura del acuartelamiento de Monte la Reina: las obras a punto de empezarMañueco, un ganador con cálculoDeclaraciones Mañueco elecciones Castilla y LeónDeclaraciones Carlos Martínez elecciones Castilla y LeónDeclaraciones Abascal elecciones Castilla y LeónResultado elecciones en Castilla y León en directoResultados elecciones Castilla y León
instagramlinkedin

La espadaña del convento de San Bernardino de Cuenca de Campos, en Valladolid, se derrumba algo más de un año después de que lo hiciera una nave lateral de la iglesia

Desde la Fundación Rehabitar Tierra de Campos se denuncia que es un paso más hacia la “lenta desaparición” del monumento

Estado del convento tras el derrumbe.

Estado del convento tras el derrumbe. / Ical

Ical

Valladolid

Casi 400 días después de que se derrumbara la nave lateral de la iglesia del convento de San Bernardino de Siena de Cuenca de Campos, el pasado sábado se ha desplomado la espadaña, en lo que la Fundación Rehabiltiar Tierra de Campos considera un paso más “en la lenta desaparición de este monumento”.

En el derrumbe no hay que lamentar daños personales, ya que la espadaña cayó sobre los escombros de 2025 y no sobre la propia iglesia, lo que habría afectado a partes importantes de la cubierta y bóvedas de sus naves, actualmente en situación muy precaria.

Estado de la iglesia tras el derrumbe.

Estado de la iglesia tras el derrumbe. / Ical

Cabe destacar que la iglesia es en la actualidad propiedad de la Fundación Rehabitar Tierra de Campos desde 2018, que la compró para evitar su derrumbe, que ahora vuelve hacer un llamamiento a las administraciones y a la sociedad civil para que se sumen a la preservación del Convento de San Bernardino de Siena, a la vez que exigen una intervención inmediata que garantice la seguridad del edificio y su recuperación “para las futuras generaciones”.

Noticias relacionadas y más

Desde la Fundación, se recuerda que en febrero de 2025, con ocasión de la caída del muro sur de la iglesia, y con el apoyo del Ayuntamiento y la Diputación, se mantuvieron reuniones con el director general de Patrimonio Cultural, “sin resultado alguno”. Además, en estos momentos, el edificio está a la espera de la contratación de obras de apeo y desescombro.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. ¿Qué han votado tus vecinos en las elecciones autonómicas?
  2. ¿En qué trabajaban los candidatos de Castilla y León antes de ser políticos? Estas eran sus profesiones
  3. Votar por primera vez: 'Hay mucha gente que habla sin saber y que vota sin siquiera haberse informado porque es lo que escuchan en casa
  4. Los pueblos de Vox en Castilla y León: estos son los municipios donde ganó en las últimas elecciones
  5. ¿Qué diferencia hay entre el voto en blanco y el voto nulo?
  6. El mejor jamón ibérico está en esta comarca de Castilla y León: un destino ideal para el turismo gastronómico
  7. Segundo debate electoral de Castilla y León 2026: resumen, ganadores y las frases más destacadas
  8. Los bomberos rescatan el cadáver de una persona en el río Pisuerga (Valladolid)

Estos han sido los resultados electorales en el pueblo más rico de Castilla y León

Estos han sido los resultados electorales en el pueblo más rico de Castilla y León

La espadaña del convento de San Bernardino de Cuenca de Campos, en Valladolid, se derrumba algo más de un año después de que lo hiciera una nave lateral de la iglesia

La espadaña del convento de San Bernardino de Cuenca de Campos, en Valladolid, se derrumba algo más de un año después de que lo hiciera una nave lateral de la iglesia

El PP gana en 16 de los 23 municipios donde se originaron los grandes incendios del verano pasado

El PP gana en 16 de los 23 municipios donde se originaron los grandes incendios del verano pasado

Fallece una mujer tras caer en una gloria en una vivienda de la provincia de Valladolid

Fallece una mujer tras caer en una gloria en una vivienda de la provincia de Valladolid

Elecciones autonómicas del 15M en Castilla y León, en directo: Mañueco no descarta una coalición con Vox

Elecciones autonómicas del 15M en Castilla y León, en directo: Mañueco no descarta una coalición con Vox

Estos han sido los resultados electorales en el pueblo más pobre de Castilla y León

Estos han sido los resultados electorales en el pueblo más pobre de Castilla y León

Fernández Mañueco: “Si me dan a elegir, prefiero un Gobierno en solitario con acuerdos puntuales desde fuera”

Fernández Mañueco: “Si me dan a elegir, prefiero un Gobierno en solitario con acuerdos puntuales desde fuera”

Mañueco no descarta un gobierno con Vox en Castilla y León

Mañueco no descarta un gobierno con Vox en Castilla y León
Tracking Pixel Contents