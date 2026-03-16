La espadaña del convento de San Bernardino de Cuenca de Campos, en Valladolid, se derrumba algo más de un año después de que lo hiciera una nave lateral de la iglesia

Casi 400 días después de que se derrumbara la nave lateral de la iglesia del convento de San Bernardino de Siena de Cuenca de Campos, el pasado sábado se ha desplomado la espadaña, en lo que la Fundación Rehabiltiar Tierra de Campos considera un paso más “en la lenta desaparición de este monumento”.

En el derrumbe no hay que lamentar daños personales, ya que la espadaña cayó sobre los escombros de 2025 y no sobre la propia iglesia, lo que habría afectado a partes importantes de la cubierta y bóvedas de sus naves, actualmente en situación muy precaria.

Estado de la iglesia tras el derrumbe. / Ical

Cabe destacar que la iglesia es en la actualidad propiedad de la Fundación Rehabitar Tierra de Campos desde 2018, que la compró para evitar su derrumbe, que ahora vuelve hacer un llamamiento a las administraciones y a la sociedad civil para que se sumen a la preservación del Convento de San Bernardino de Siena, a la vez que exigen una intervención inmediata que garantice la seguridad del edificio y su recuperación “para las futuras generaciones”.

Desde la Fundación, se recuerda que en febrero de 2025, con ocasión de la caída del muro sur de la iglesia, y con el apoyo del Ayuntamiento y la Diputación, se mantuvieron reuniones con el director general de Patrimonio Cultural, “sin resultado alguno”. Además, en estos momentos, el edificio está a la espera de la contratación de obras de apeo y desescombro.