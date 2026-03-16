¿Cuándo se constituyen las nuevas Cortes tras las elecciones en Castilla y León? Ya hay fecha

Tras tener claro el tablero político tras las elecciones de Castilla y León de este 15M -pactos obligados aparte- ya hay fecha para la constitución de las nuevas Cortes de Castilla y León y sus 82 procuradores: será el próximo 14 de abril, a las 11.30 horas.

Los procuradores electos (33 del Partido Popular; 30 del PSOE; 14 de Vox; los 3 de UPL; y los de Soria Ya y Por Ávila con un respectivamente), deberán presentar en el Registro General de las Cortes la credencial expedida por la administración electoral y cumplimentar su declaración con examen de incompatibilidades, así como efectuar declaración notarial de su bienes patrimoniales y actividades económicas, según informa Ical.

La sesión constitutiva de las Cortes comenzará con la mesa de edad, formada por el procurador o procuradora electa de más edad, asistido en calidad de secretarios por los dos más jóvenes.

Resultados, pactos y liderazgos

El PP ha vuelto a ser el partido más votado en las elecciones de Castilla y León. Sin embargo, como era de esperar, no es libre: está atado a Vox, de quien depende ahora para gobernar pese a contar con 14 parlamentarios, uno más que en 2022 y suficiente para conformar juntos una amplia mayoría absoluta.

Mañueco, el eterno presidente, cosecha dos escaños más que hace cuatro años y encara su tercera investidura bajo la única premisa de la negativa a pactar con el socialismo. Al respecto ha hablado este lunes el propio líder del PSOE, Carlos Martínez, que lleva a su partido a uno de sus mejores resultados históricos aunque se queda solo por la izquierda y sin apoyos para gobernar. En una entrevista en la Cadena Ser, el socialista ha sido claro: "Hoy el PP en Castilla y León vuelve a pivotar sobre la clarísima hipoteca permanente que tiene con la extrema derecha”.

En una entrevista concedida a Ángles Barceló en la Cadena Ser, asegura que “Vox, más dolido que nunca porque no ha cumplido expectativas, pedirá poner a la venta los derechos de la mujer, defendiendo posturas como la negación climática y con Europa en el complejo contexto internacional en que estamos”.

Nuevas elecciones

Sobre la hoja de ruta de los socialistas, Martínez adelanta que "vamos a observar el posicionamiento de Feijóo, porque aquí no manda Mañueco. El cheque en blanco ya se lo puso a Abascal antes de las elecciones y ahora desde Vox van a exigir mucho más. A ver si no tenemos que hacer una repetición electoral de aquí a junio”.