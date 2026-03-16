Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Resultados elecciones Castilla y LeónMañueco, un ganador con cálculoDeclaraciones Mañueco elecciones Castilla y LeónDeclaraciones Carlos Martínez elecciones Castilla y LeónDeclaraciones Carlos Pollán elecciones Castilla y León
instagramlinkedin

¿Cuándo se constituyen las nuevas Cortes tras las elecciones en Castilla y León? Ya hay fecha

Tras las elecciones, el Partido Popular liderado por un eterno Mañueco deberá pactar con Vox para gobernar, mientras el PSOE se queda solo a la izquierda: "Cuidado si no tenemos que hablar de repetición electoral de aquí a junio", advierte Martínez

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, junto a Mañueco y Juanma Moreno, durante la segunda jornada del XXI Congreso Nacional del Partido Popular, a 5 de julio de 2025, en Madrid (España). Con el lema ‘Toma partido por España’, XXI Congreso del PP, celebrado en Madrid del 4 al 6 de julio de 2025, busca reforzar el liderazgo de Alberto Núñez Feijóo.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, junto a Mañueco y Juanma Moreno, durante la segunda jornada del XXI Congreso Nacional del Partido Popular, a 5 de julio de 2025, en Madrid (España). Con el lema ‘Toma partido por España’, XXI Congreso del PP, celebrado en Madrid del 4 al 6 de julio de 2025, busca reforzar el liderazgo de Alberto Núñez Feijóo. / Alberto Ortega - Europa Press / Europa Press

Tania Sutil

Tania Sutil

Tras tener claro el tablero político tras las elecciones de Castilla y León de este 15M -pactos obligados aparte- ya hay fecha para la constitución de las nuevas Cortes de Castilla y León y sus 82 procuradores: será el próximo 14 de abril, a las 11.30 horas.

Los procuradores electos (33 del Partido Popular; 30 del PSOE; 14 de Vox; los 3 de UPL; y los de Soria Ya y Por Ávila con un respectivamente), deberán presentar en el Registro General de las Cortes la credencial expedida por la administración electoral y cumplimentar su declaración con examen de incompatibilidades, así como efectuar declaración notarial de su bienes patrimoniales y actividades económicas, según informa Ical.

La sesión constitutiva de las Cortes comenzará con la mesa de edad, formada por el procurador o procuradora electa de más edad, asistido en calidad de secretarios por los dos más jóvenes. 

Resultados, pactos y liderazgos

El PP ha vuelto a ser el partido más votado en las elecciones de Castilla y León. Sin embargo, como era de esperar, no es libre: está atado a Vox, de quien depende ahora para gobernar pese a contar con 14 parlamentarios, uno más que en 2022 y suficiente para conformar juntos una amplia mayoría absoluta.

Mañueco, el eterno presidente, cosecha dos escaños más que hace cuatro años y encara su tercera investidura bajo la única premisa de la negativa a pactar con el socialismo. Al respecto ha hablado este lunes el propio líder del PSOE, Carlos Martínez, que lleva a su partido a uno de sus mejores resultados históricos aunque se queda solo por la izquierda y sin apoyos para gobernar. En una entrevista en la Cadena Ser, el socialista ha sido claro: "Hoy el PP en Castilla y León vuelve a pivotar sobre la clarísima hipoteca permanente que tiene con la extrema derecha”.

En una entrevista concedida a Ángles Barceló en la Cadena Ser, asegura que “Vox, más dolido que nunca porque no ha cumplido expectativas, pedirá poner a la venta los derechos de la mujer, defendiendo posturas como la negación climática y con Europa en el complejo contexto internacional en que estamos”.

Noticias relacionadas y más

Nuevas elecciones

Sobre la hoja de ruta de los socialistas, Martínez adelanta que "vamos a observar el posicionamiento de Feijóo, porque aquí no manda Mañueco. El cheque en blanco ya se lo puso a Abascal antes de las elecciones y ahora desde Vox van a exigir mucho más. A ver si no tenemos que hacer una repetición electoral de aquí a junio”.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. ¿Qué han votado tus vecinos en las elecciones autonómicas?
  2. ¿En qué trabajaban los candidatos de Castilla y León antes de ser políticos? Estas eran sus profesiones
  3. Votar por primera vez: 'Hay mucha gente que habla sin saber y que vota sin siquiera haberse informado porque es lo que escuchan en casa
  4. Los pueblos de Vox en Castilla y León: estos son los municipios donde ganó en las últimas elecciones
  5. ¿Qué diferencia hay entre el voto en blanco y el voto nulo?
  6. El mejor jamón ibérico está en esta comarca de Castilla y León: un destino ideal para el turismo gastronómico
  7. Segundo debate electoral de Castilla y León 2026: resumen, ganadores y las frases más destacadas
  8. Los bomberos rescatan el cadáver de una persona en el río Pisuerga (Valladolid)

¿Cuál es el sueldo de un procurador en las Cortes de Castilla y León?

¿Cuál es el sueldo de un procurador en las Cortes de Castilla y León?

¿Cuándo se constituyen las nuevas Cortes tras las elecciones en Castilla y León? Ya hay fecha

¿Cuándo se constituyen las nuevas Cortes tras las elecciones en Castilla y León? Ya hay fecha

Elecciones autonómicas del 15M en Castilla y León, en directo: el momento de los pactos

Elecciones autonómicas del 15M en Castilla y León, en directo: el momento de los pactos

Zamora en las elecciones de Castilla y León: El mapa político se mantiene, con un PP hegemónico y un PSOE que aguanta

Zamora en las elecciones de Castilla y León: El mapa político se mantiene, con un PP hegemónico y un PSOE que aguanta

Quién ha ganado las elecciones en León: resultados de los comicios celebrados hoy en Castilla y León 2026

Quién ha ganado las elecciones en León: resultados de los comicios celebrados hoy en Castilla y León 2026

Quién ha ganado las elecciones en Ponferrada: resultados elecciones celebradas en Castilla y León 2026 15M

Quién ha ganado las elecciones en Ponferrada: resultados elecciones celebradas en Castilla y León 2026 15M

Quién ha ganado las elecciones en Miranda de Ebro: resultados de los comicios celebradas en Castilla y León 2026

Quién ha ganado las elecciones en Miranda de Ebro: resultados de los comicios celebradas en Castilla y León 2026

Quién ha ganado las elecciones en Aranda de Duero: resultados de los comicios autonómicos en Castilla y León

Quién ha ganado las elecciones en Aranda de Duero: resultados de los comicios autonómicos en Castilla y León
Tracking Pixel Contents