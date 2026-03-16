Abascal quiere que Vox entre en el gobierno de Castilla y León, Feijóo le pide "estabilidad"

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha confirmado este lunes que su partido entrará en los gobiernos autonómicos de Extremadura, Aragón y Castilla y León, si se llega a acuerdos programáticos con el PP en estas tres comunidades.

Abascal ha ratificado su idea de volver a conformar gobiernos de coalición en estos territorios en una rueda de prensa tras analizar el Comité de Acción Política del partido los resultados de este domingo en Castilla y León, donde Vox ha logrado 14 escaños -uno más que en 2022- y vuelve a ser llave de gobierno.

"Vamos a gobernar en las tres regiones", ha afirmado, tras lo que ha asegurado que no quieren ninguna repetición electoral y ha insistido en que primero hay que negociar cada medida y cerrar los pactos de gobierno.

Los populares parecen abiertos a estudiar la oferta de Abascal, pero piden "estabilidad" a Vox, ya que tras gobernar en coalición en cinco autonomías la formación de ultraderecha rompió los pactos en Castilla y León, Extremadura, Aragón, Murica y Comunidad Valenciana de forma simultánea, dejando al PP en minoría en las cinco regiones.

Feijóo exige "responsabilidad" a Vox

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido este lunes a Vox "responsabilidad" para formar gobiernos regionales, tras la victoria de Alfonso Fernández Mañueco en Castilla y León, y que pare de "jugar" con la gobernabilidad de los territorios

"Jugar con la gobernabilidad" de Extremadura y de Aragón para hacer campaña en Castilla y León no lo merecían ni los votantes del PP ni los de Vox, ha apuntado Feijóo en una intervención ante la Junta Directiva Nacional.

Jugar con la gobernabilidad de Extremadura y de Aragón para hacer campaña en Castilla y León no lo merecían ni los votantes del PP ni los de Vox Alberto Núñez Feijóo

Por ello, ha agregado, espera que no se use la gobernabilidad de Castilla León como estrategia para hacer campaña en Andalucía porque no se puede hacer a los españoles "cautivos" de la estrategia de ningún partido.

Tras la victoria de Alfonso Fernández Mañueco en Castilla y León lo que toca es "responsabilidad" con los votantes y lo que corresponde a Vox y al PP es entenderse.

"Hoy nadie conoce ninguna objeción de fondo" por parte de Vox para llegar a acuerdos y "nadie ha dado razones para bloquear, solo se han puesto excusas, y creo que ya está bien", ha apuntado.

Feijóo ha llamado por tanto a poner por delante la responsabilidad con Castilla y León y con España porque "hay una mayoría de ciudadanos que ha votado de forma muy clara" y han dicho "que el PP vaya por delante y sea la referencia", que se forme una mayoría a partir del programa del PP.

El PP ganó las elecciones de Castilla y León este domingo en las que logró 33 procuradores (dos mas) y el 35,45 % de los sufragios, pero para gobernar depende nuevamente de un Vox contenido, que solo ha conseguido un procurador más, hasta los 14 parlamentarios; mientras que el PSOE ha crecido hasta los 30, dos más de los que tenía.

Feijóo ha defendido el marco de acuerdo para los gobiernos locales que el PP presentó hace unas semanas, un marco "con un criterio transparente, igual para toda España y respetando lo que han votado los ciudadanos".

"No hay otra alternativa de gobierno"

Varios dirigentes autonómicos del PP han pedido este lunes a Vox que garantice "estabilidad" en los gobiernos autonómicos pendientes de formarse porque, sostienen, "no hay alternativa" de gobierno en ninguna de ellas.

A su entrada a la reunión de la Junta Directiva Nacional del partido, el secretario general del PP en Aragón y presidente autonómico en funciones, Jorge Azcón, ha recordado que su partido ha sido el vencedor en las tres últimas elecciones y que a ellos les corresponde gobernar, según ha dicho.

"La pregunta ahora es si Vox está dispuesto ha asumir la responsabilidad de los gobiernos", ha expresado Azcón para después opinar que la formación de Santiago Abascal ha alcanzado "su techo electoral" en los comicios de Castilla y León.

Por su parte, el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha declarado que "la gente se ha cansado de bloqueos" y de que haya partidos "minoritarios" que impidan la formación de ejecutivos 'populares'.

Así, se ha sumado a la petición de "estabilidad", porque en su opinión es lo que "han decidido objetivamente los ciudadanos que han votado" y ha llamado a negociar la fórmula con lo que los acuerdos se terminen materializando.

También se ha pronunciado el número uno del PP en Castilla-La Mancha, Paco Núñez, quien ha argumentado que "de nada sirve bloquear" cuando los ciudadanos han pedido "hacer un esfuerzo por entenderse".