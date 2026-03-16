Elecciones Castilla y León: Martínez asegura que “el PP tiene una hipoteca clarísima con la extrema derecha” y aguarda “el posicionamiento de Feijóo, porque aquí no manda Mañueco”

El candidato socialista a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, aseguró, tras “una noche de insomnio, con mucha reflexión y pensamiento de fondo”, que “hoy el PP en Castilla y León vuelve a pivotar sobre la clarísima hipoteca permanente que tiene con la extrema derecha”. A su juicio, según explicó en una entrevista con Ángels Barceló en el programa de la Cadena Ser ‘Hoy por hoy’, “Vox, más dolido que nunca porque no ha cumplido expectativas, pedirá poner a la venta los derechos de la mujer, defendiendo posturas como la negación climática y con Europa en el complejo contexto internacional en que estamos”.

En la entrevista, recogida por Ical, Martínez vio “demasiado exultante a Mañueco una vez más, aislado de la realidad”, y sobre los pasos a seguir ahora fue rotundo: “Vamos a ver el posicionamiento de Feijóo, porque aquí no manda Mañueco. El cheque en blanco ya se lo puso a Abascal antes de las elecciones y ahora este va a exigir mucho más. A ver si no tenemos que hacer una repetición electoral de aquí a junio”.

En ese sentido, insistió en que “Mañueco no existe” y pidió “poner el foco en lo que harán Feijóo y Abascal”, puesto que “la dinámica de las decisiones de ahora, pensando más en 2027, es lo que nos dirá si tenemos elecciones en cuatro meses o si plantearán cuatro años más de parálisis de la Comunidad”.

Tras agradecer el “impulso” y el “apoyo” del electorado, que le otorgó al PSOE 30 procuradores en la jornada electoral de ayer, Martínez explicó que toda su campaña ha planteado “la necesidad de señalar una conexión diferente con el territorio”, ya que “hay una parte importantísima de habitantes del medio rural que se sienten huérfanos de amparo y soluciones”. Para ellos, considera que es preciso “poner sobre la mesa un proyecto territorial, de país en equilibrio, que permita desde aspectos como lo económico y social nos podamos comprender”, puesto que “los bulos están canalizando la reacción de esos ciudadanos hacia los populismos de extrema derecha, y con ello se está generando un espacio complejo”.

“Hemos configurado un proyecto que ha aglutinado un respaldo muy importante todo este tiempo. No ha sido suficiente, pero ahora no podemos flagelarnos. Hay que seguir, pico y pala, trabajando, para poder decir que el PSOE es el que aporta soluciones”, añadió.

Cuestionado sobre si el hecho de ser una persona “pegada al territorio” le ha beneficiado frente a otros candidatos autonómicos de los socialistas que llegan “impuestos desde Madrid”, Martínez defendió que “cada contexto es diferente”. En ese sentido, señaló que “tras cuarenta años con la derecha gobernando en Castilla y León, Mañueco ha subido, pero es un líder débil, con complejos, y el propio PP lo sabe”. “Es verdad que le ha funcionado esa teoría del voto útil, y que ha jibarizado la extrema derecha, pero el monstruo está ahí”, apuntó.

A su juicio, “esto no acabó anoche” y “hoy empieza una nueva etapa para Castilla y León y ya veremos dónde termina” tras “una decisión que ha tomado la ciudadanía, que nos pone en un contexto internacional de incertidumbre, en el cual Castilla y León no podrá estar gobernada con solvencia”.

“Mañana quiero que Castilla y León, sus necesidades, reivindicaciones y su voz en Europa y en Madrid sigan en el foco. Esa es la Castilla y León que quiero defender, porque las listas de espera siguen ahí, la educación sigue con el freno de mano echado, siguen haciéndonos trampa con la renta per cápita… Somos una comunidad que nos hacemos trampas permanentemente, y eso es lo que me preocupa”, esgrimió.

Además, inquirido sobre cuándo renunciará a la Alcaldía de Soria, ya que es incompatible asumir el acta de diputado autonómico con ese puesto, confirmó que, “lamentablemente”, lo hará “en el momento en que tenga que coger el acta de procurador”. “Sería alcalde siempre”, subrayó además de aclarar que, llegado ese instante, le va a “doler mucho, pero el reto de gestionar está ahí, y este proyecto hay que pelearlo y defenderlo”.

“Se me nota mucho que me va a doler, pero es normal cuando tienes la confianza de quien tienes cerca, pero los retos hay que asumirlos, y debes aceptar las responsabilidades sin trauma, y el reto de Castilla y León apasiona. Hoy empieza una nueva campaña electoral, y tengo la sensación de que nos vamos a ver de nuevo muy pronto. Es un reto con mayúsculas que hay que asumir. Nadie puede sentirse mal tras los resultados de ayer; con un respaldo como el que hemos tenido, subir en este contexto… Hay que levantar la persiana y seguir trabajando”, concluyó.