UPL mantiene sus tres procuradores lejos del objetivo de lograr grupo parlamentario propio

La Unión del Pueblo Leonés mantendrá su representación actual en las Cortes de Castilla y León con tres procuradores autonómicos, lejos del objetivo que se marcó de lograr grupo parlamentario propio. La formación leonesista no ocultó su decepción por unos resultados que mantienen el logro de los anteriores comicios, pero les sitúan lejos del propósito reiterado por la cabeza de lista y secretaria general de la formación, Alicia Gallego.

“Más de 50.000 votantes nos han respaldado y la UPL se consolida como tercera fuerza política. No renunciamos a nuestros objetivos, pero estamos satisfechos del trabajo realizado y en Zamora y Salamanca pasamos a ser la cuarta fuerza” resumió Gallego antes de recalcar que “es esencial que la voz de leonesismo llegue a las Cortes de Castilla y León y de incidir en que ellos hicieron su campaña “sin recurrir a lideres nacionales para confrontar o polarizar” como sí ocurrió en otros casos.

"Ganas de seguir trabajando"

También recalcó que UPL logró ser en estos comicios la fuerza más votada en más de 50 municipios de la provincia y que afrontan los resultados “con ganas de seguir trabajando, luchando por la provincia y por la Región Leonesa y buscando en los próximos cuatro lograr nuestro objetivo y que la autonomía sea una realidad”.

Respecto a la comarca del Bierzo, apuntó que el carecer de estructura orgánica les ha afectado y “penalizado” y evitó pronunciarse sobre la bajada de apoyo en el municipio de San Andrés del Rabanedo en el que gobiernan.

Preguntada por el resultado general, Gallego comentó: "Han intentado otra vez hablar en clave nacional y no hemos visto propuestas ni de unos ni de otros. Parece que eso tiene un rédito. Cuando no tenemos los mismos medios, conseguir nuestro logro creo que ha sido un éxito”.

Antes que Gallego, compareció el vicesecretario general y procurador, Luis Mariano Santos, quien reflexionó sobre la realidad de las urnas en la comarca berciana, a pesar de haber mejorado sus resultados en ese territorio.

“El Bierzo es socialista y eso nos ha lastrado. Hay que trabajar para convencer en el Bierzo de la utilidad de UPL. Repetimos un resultado magnífico y volvemos a tutear a PP y PSOE, pero es muy difícil ganar si una parte de la provincia no lo quiere”, lamento. Santos añadió que “hay que valorar por qué no se ha llegado al objetivo y hacer pedagogía, principalmente en la comarca berciana”.