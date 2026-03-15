Rufián alerta del fracaso a la izquierda del PSOE tras los resultados de las elecciones en Castilla y León: "No hacer algo es pura negligencia"

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha alertado de los malos resultados de los partidos a la izquierda del PSOE en Castilla y León, que no han obtenido representación, y ha advertido de que "no hacer algo (o hacer lo de siempre) es pura negligencia".

Rufián ha escrito este mensaje en su cuenta de X en la que recuerda que según los resultados en las elecciones autonómicas de esta noche hay "cero escaños a la izquierda del PSOE".

El portavoz de Esquerra, que lleva meses tratando de promover una unión de los partidos a la izquierda del PSOE para concurrir en las próximas elecciones generales, alerta así con este mensaje de los riesgos que corren estas formaciones si no van a la cita con las urnas unidas.

En Castilla y León, las dos candidaturas a la izquierda del PSOE (IU-Movimiento Sumar-Verdes Equo) y Podemos van a quedar fuera de las Cortes regionales según los resultados de estos comicios con el 85% escrutado.

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Según estos resultados el PP gana las elecciones con 33 escaños (dos más), y volverá a necesitar a Vox, que sube un escaño y obtiene 14. El PSOE sube dos representantes y se coloca en 30. Pero ni IU-Sumar ni Podemos, que concurrían por separado, obtendrán representación.