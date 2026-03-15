Resultados de las elecciones en Castilla y León: El PP gana pero vuelve a depender de un Vox contenido, mientras el PSOE crece

El PP ha vuelto a ser el partido más votado en las elecciones de Castilla y León, con 33 procuradores (+2) y el 35,45 % de los sufragios, pero para gobernar tendrá que depender nuevamente de un Vox contenido, que solo ha conseguido un procurador más, hasta los 14 parlamentarios; mientras que el PSOE ha crecido hasta los 30, dos más de los que tenía.

Con el 93,6% del voto escrutado, la Unión del Pueblo Leonés ha mantenido los 3 escaños que ya tenía en la anterior legislatura, mientras que Soria Ya ha perdido dos y se queda solo con uno, y Por Ávila logra mantener el que tenía. A la izquierda del PSOE, ni En Común (IU-Sumar-Equo) ni Podemos-Alianza Verde, que en esta ocasión concurrían por separado, obtienen escaño.

La candidatura del PP liderada por Alfonso Fernández Mañueco ha logrado 4 puntos porcentuales y unos 35.000 votos más que en las últimas elecciones, con lo que ha abierto una brecha de 4,5 puntos porcentuales respecto al PSOE de Carlos Martínez, que también ha subido en porcentaje de voto, hasta el 30,81 %, y en unos 6.000 votos respecto a 2022.

De este modo, ambos partidos refuerzan sus posiciones en las Cortes de Castilla y León, al sumar entre ambos 63 de los 82 escaños, en una especie de revivir del bipartidismo, que han pagado fuerzas como Soria Ya, Ciudadanos y los partidos a la izquierda del PSOE.

Resultados de Vox

En el caso de Vox, también ha subido tanto en porcentaje de votos como en sufragios, aunque por debajo de la expectativa generada, ya que no ha llegado al 20 por ciento que pronosticaban algunas de las encuestas.

En concreto, la candidatura liderada por Carlos Pollán se ha quedado en el 18,90 por ciento de los votos, al conseguir algo más de 230.000, frente a los 214.000 de hace 4 años, lo que representa 1,27 puntos más.

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El Parlamento autonómico perderá un grupo parlamentario, el que integraron juntos UPL y Soria Ya, mientras que ahora se integrarán en el Grupo Mixto los leonesistas, con sus tres parlamentarios, y los respectivos representantes de Por Ávila y Soria Ya.