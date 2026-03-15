Los presidenciables animan a la participación para decidir el futuro de la comunidad

Los cabezas de lista de los principales partidos que concurren a las elecciones autonómicas alentaron hoy a la participación y coincidieron en destacar la importancia de que todos los castellanoleoneses ejerzan su derecho al voto para decidir el futuro de la comunidad los próximos cuatro años. Además, se mostraron convencidos de mejorar sus resultados electorales y, en el caso de la coalición Izquierda Unida, Sumar y Equo, de poder lograr representación en las Cortes de Castilla y León.

El candidato del Partido Popular de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, celebró el aumento de la participación respecto a las elecciones autonómicas de hace cuatro años. “Cuanta más gente vaya a votar, mejor para todos”, afirmó tras depositar su papeleta en el colegio electoral de la plaza de la Constitución, junto a la Gran Vía de Salamanca.

15/03/2026 El candidato del PP a la Presidencia de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, en su votación el 15M POLITICA ESPAÑA EUROPA CASTILLA Y LEÓN AUTONOMÍAS MANUEL LAYA/ EUROPA PRESS / MANUEL LAYA/ EUROPA PRESS / Europa Press

El líder del PPCyL insistió en “la necesidad de una gran participación” para que todo el mundo se sienta “responsable y partícipe” del gobierno que salga de las urnas. Además, se mostró cauto aunque confiado en su posibilidades de revalidar Gobierno. “Las sensaciones han sido muy buenas a lo largo de la precampaña y de la campaña electoral y ahora lo que queremos es que la gente exprese sus sensaciones en las urnas”, matizó, sin entrar en detalles sobre resultados. “Bueno, lo he dicho en muchas ocasiones pero no sé si es lo más adecuado decirlo en estos momentos para no tener más líos de los que ya tenemos”, respondió en este sentido.

Por su parte, el candidato del PSOE, Carlos Martínez, sostuvo hoy que Castilla y León, el PSOE a nivel nacional y el progresismo europeo necesitan el “revulsivo” que puede suponer que su partido gane las elecciones con el objetivo de que se ponga freno al auge de la “extrema derecha”. “Es necesario que la revolución de los humildes, que empezamos hace un año, arranque en Castilla y León”, resaltó.

Tras ejercer su derecho a voto, el alcalde de Soria manifestó que es el día para hacer visible Castilla y León a través de las urnas, y alentó a los castellanoleoneses a votar, por la importancia que tiene para la democracia. Martínez aseguró que, en lo personal, para él hoy es un día de “tensión y nervios”, y agregó que “tiene un nudo en el estómago de forma permanente”.

SORIA, 15/03/2026.- El secretario general del PSOE Castilla y León y candidato a las elecciones, Carlos Martínez, ejerce su derecho al voto. EFE/ Wifredo García / Wifredo García / EFE

Mientras tanto, el candidato de Vox a la Presidencia de la Junta, Carlos Pollán, que votó en las Escuelas Viejas de Carbajal de la Legua (León), aseguró que hoy es el día de la “esperanza, de la ilusión y de toda la gente que quiere que esto cambie”.

Pollán mostró se deseo de recibir el apoyo de quienes desean “que en Castilla y León haya un cambio de políticas” y después de una campaña electoral “muy intensa” quiso aludir a la labor de los medios de comunicación durante la misma. Algunos, dijo, han intentado “demonizar” a Vox mientras no faltó quien en la jornada de reflexión “se permitió el lujo de pedir el voto para otras formaciones, cosa absolutamente demencial” desde su punto de vista. El candidato de Vox pasará la noche electoral siguiendo los resultados en un hotel de Valladolid.

Pollán ejerce su voto. / Ical

Mientras tanto, la candidata de la Unión del Pueblo Leonés (UPL), Alicia Gallego, que ejerció el derecho al voto en Santa María del Páramo, donde también fue apoderada de su partido, se mostró satisfecha por el trabajo realizado por su partido y confiada en que haya una alta participación.

Además, se mostró convencida de que la formación va a lograr un grupo parlamentario propio al incrementar el número de procuradores y alcanzar los cuatro o cinco, frente a los tres actuales. “La voz del leonesismo, la voz del pueblo, tiene que estar donde se pueden resolver los problemas, que es el las Cortes autonómicas”, sentenció.

Desde Soria, el candidato a la Presidencia de la Junta por Soria Ya, Ángel Ceña, alentó al electorado a ejercer su derecho al voto y aseguró que desea mantener los tres procuradores de los cinco en liza y continuar siendo la formación política más votada de la provincia. “Hoy he dormido bien. Estoy tranquilo. Después del cansancio por haber recorrido más de 8.848 kilómetros llevo dos días durmiendo muy bien”, resaltó. Asimismo, indicó que tiene “buenas sensaciones” con respecto a los resultados, y agradeció los mensajes de ánimo que le han mandado los sorianos en los últimos días.

El optimismo también acompañó al candidato de Por Ávila, Pedro Pascual, que recalcó que la provincia abulense se “juega muchísimo” en estas elecciones, a la vez que se mostró convencido de que el segundo procurador para su formación está “muy cerca”. Al mismo tiempo, se mostró convencido de que tras los resultados de esta noche habrá acuerdos para gobernar, porque “lo que la gente quiere es que haya consenso, diálogo y estabilidad”.

Por su parte, el candidato de Podemos-Alianza Verde, el zamorano Miguel Ángel Llamas, destacó la “importancia” de la jornada electoral y animó a la participación. “Hoy es un día muy importante. Animo a a que la gente participe, a que nadie se quede en casa. Nos jugamos mucho este domingo y, también, diría que la gente vote en conciencia a quien crea que puede hacerlo mejor. Que la gente sea consciente de que nos jugamos el futuro y que haya una situación de cambio que yo creo que mucha gente anhela”, recalcó.

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Miguel Ángel Llamas, candidato a la presidencia de la Junta de Castilla y León por la coalición de Podemos-Alianza Verde / V. G.

Por ultimo, el candidato de la coalición Izquierda Unida, Sumar y Equo, Juan Gascón, que ejerció su derecho en el colegio Santa Rita de Palencia, animó a la ciudadanía a la participación y subrayó que la democracia también se construye con gestos cotidianos como introducir el voto en la urna. A su juicio, no basta con mostrar descontento, sino que es necesario trasladarlo a través de la participación electoral. En este sentido, defendió que Castilla y León “merece una oportunidad” y apostó por impulsar políticas que pongan en el centro “el cuidado de la tierra y de las personas”.