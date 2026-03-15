Pollán asegura que Vox "va a influir de manera determinante" en Castilla y León tras el resultado de las elecciones autonómicas

El candidato de Vox a la Presidencia de Castilla y León, Carlos Pollán, ha asegurado que su partido va a influir de manera determinante en las políticas que se apliquen en la comunidad a partir de ahora y ha destacado que su formación ha roto el techo de votos en unas elecciones.

En declaraciones a los medios tras conocer los resultados, Pollán ha añadido que a su partido "no le importan los sillones" sino "cambiar las cosas" y ha asegurado que en las negociaciones que comienzan a partir de mañana exigirán garantías y plazos estrictos de cumplimiento de los compromisos.