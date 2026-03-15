Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Resultado eleccinones mapaResultados Elecciones Autonómicas Castilla y LeónEncuesta eleccionesElecciones Castilla y León Directo
instagramlinkedin

Pollán asegura que Vox "va a influir de manera determinante" en Castilla y León tras el resultado de las elecciones autonómicas

El candidato del partido de Abascal asegura que "no le importan los sillones"

Pollán comparece tras conocerse los resultados de las elecciones.

Pollán comparece tras conocerse los resultados de las elecciones. / Eduardo Margareto - Ical

Efe

Valladolid

El candidato de Vox a la Presidencia de Castilla y León, Carlos Pollán, ha asegurado que su partido va a influir de manera determinante en las políticas que se apliquen en la comunidad a partir de ahora y ha destacado que su formación ha roto el techo de votos en unas elecciones.

En declaraciones a los medios tras conocer los resultados, Pollán ha añadido que a su partido "no le importan los sillones" sino "cambiar las cosas" y ha asegurado que en las negociaciones que comienzan a partir de mañana exigirán garantías y plazos estrictos de cumplimiento de los compromisos.

Consulta en LA OPINIÓN DE ZAMORA todo lo relacionado con las Elecciones autonómicas en Castilla y León

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. ¿En qué trabajaban los candidatos de Castilla y León antes de ser políticos? Estas eran sus profesiones
  2. Votar por primera vez: 'Hay mucha gente que habla sin saber y que vota sin siquiera haberse informado porque es lo que escuchan en casa
  3. Los pueblos de Vox en Castilla y León: estos son los municipios donde ganó en las últimas elecciones
  4. ¿Qué diferencia hay entre el voto en blanco y el voto nulo?
  5. Segundo debate electoral de Castilla y León 2026: resumen, ganadores y las frases más destacadas
  6. Los bomberos rescatan el cadáver de una persona en el río Pisuerga (Valladolid)
  7. Visita en este pueblo de Castilla y León la mayor escena de terror de toda España
  8. El sociólogo Manuel Mostaza analiza la encuesta de las elecciones de Castilla y León para LA OPINIÓN DE ZAMORA: las consecuencias a nivel nacional

Resultados de las elecciones en Castilla y León: El PP gana pero vuelve a depender de un Vox contenido, mientras el PSOE crece

Resultados de las elecciones en Castilla y León: El PP gana pero vuelve a depender de un Vox contenido, mientras el PSOE crece

Martínez pide poner el foco en las negociaciones PP y Vox porque “hay partido de vuelta”

Martínez pide poner el foco en las negociaciones PP y Vox porque “hay partido de vuelta”

Quién ha ganado las elecciones en Valladolid: resultados de los comicios celebrados hoy en Castilla y León 2026

Quién ha ganado las elecciones en Valladolid: resultados de los comicios celebrados hoy en Castilla y León 2026

Resultado de las elecciones autonómicas en Benavente: El PSOE resiste y vuelve a ganar pese a la recuperación del PP y el fuerte avance de Vox

Resultado de las elecciones autonómicas en Benavente: El PSOE resiste y vuelve a ganar pese a la recuperación del PP y el fuerte avance de Vox

Feijoó felicita a Mañueco por el triunfo en las elecciones de Castilla y León

Feijoó felicita a Mañueco por el triunfo en las elecciones de Castilla y León

Elecciones autonómicas del 15M en Castilla y León, en directo: resultado al 99%, el PP gana con 33 escaños, el PSOE sube a 30 y Vox decepciona con 14

Elecciones autonómicas del 15M en Castilla y León, en directo: resultado al 99%, el PP gana con 33 escaños, el PSOE sube a 30 y Vox decepciona con 14

Mañueco, tras ganar las elecciones, ofrece un "gobierno para todos" con los principios del PP y sin pactar con el PSOE

Mañueco, tras ganar las elecciones, ofrece un "gobierno para todos" con los principios del PP y sin pactar con el PSOE

Juan Gascón (candidato de la coalición IU-Movimiento Sumar-Equo): “Ha sido una campaña muy complicada para la construcción de una alternativa”

Juan Gascón (candidato de la coalición IU-Movimiento Sumar-Equo): “Ha sido una campaña muy complicada para la construcción de una alternativa”
Tracking Pixel Contents