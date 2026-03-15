El mejor jamón ibérico está en esta comarca de Castilla y León: un destino ideal para el turismo gastronómico

Si hay un producto venerado en España, ese es el jamón ibérico. Tanto es así que separar la historia y la cultura del país de este alimento es casi imposible. Sin embargo, ¿sabías que la primera Denominación de Origen Protegida de jamón ibérico está en Castilla y León?

Fue en 1986, doce años antes de que se le concediera a Jabugo, cuando se declaró la D.O.P. de Guijuelo para los jamones ibéricos de esta localidad y las limítrofes, siempre que cumplieran con los estándares de la denominación.

Pero el jamón de Guijuelo no solo es historia y tradición, su sabor se puede constatar probando el producto de las familias que se han dedicado a la cría de cerdos y a la elaboración de ibéricos en la zona, la mayoría de ellas desde generaciones atrás. El secreto, quizás, está en el clima frío y seco del sureste del Campo Charro, ideal para la cura y conservación de los jamones y embutidos.

La ruta del ibérico

Para conocer a fondo este manjar ibérico, tienes que conocer sus calles y su historia. En Guijuelo, el Museo de la Industria Chacinera hace un recorrido completo por la historia de este jamón de tierras salmantinas y por el entorno natural que lo hace posible.

Después de visitar el museo y las calles del pueblo, una apuesta segura es acercarte a alguno de los mesones que lo habitan, en los que podrás disfrutar de la cocina típica de la comarca charra, con especialidad en guisos de cuchara, carnes a la parrilla y, por supuesto, tapas. Entre estas últimas triunfan los huevos rotos con jamón y las chichas con huevo.

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En definitiva, siendo una de las D.P.O. con mayor trayectoria en España, el jamón de Guijuelo representa uno de los grandes hitos gastronómicos no solo de Castilla y León, sino a nivel nacional.