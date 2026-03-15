Elecciones en Castilla y León
Martínez pide poner el foco en las negociaciones PP y Vox porque “hay partido de vuelta”
El candidato socialista reconoce no estar contento por la derrota pero reta a Vox para saber “hasta qué punto están dispuestos a ser la muleta del PP” y advierte: “En esta primera baza no tenemos cartas, en la segunda todas”
Ical
El candidato socialista a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, pidió hoy poner el foco en las negociaciones que tengan lugar entre el Partido Popular y Vox para conformar un gobierno en Castilla y León, tras los resultados de las elecciones, desde la convicción que el candidato socialista mostró porque “hay partido de vuelta”.
En la última de las intervenciones de los candidatos a la Presidencia de la Junta de la noche electoral, Martínez reconoció no estar contento por la derrota de su formación, pese a la subida de dos procuradores, y felicitó al candidato popular, Alfonso Fernández Mañueco, por la victoria en los comicios, si bien lamentó “volver a escucharle lo mismo de siempre”.
Asimismo, el candidato socialista se dirigió a Vox para retarle y saber “hasta qué punto están dispuestos a ser la muleta del Partido Popular”, y aseguró que aunque su formación, no tiene cartas “en esta primera baza, en la segunda todas”.
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