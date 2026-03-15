ELECCIONES CASTILLA Y LEÓN
Mañueco, tras ganar las elecciones, ofrece un "gobierno para todos" con los principios del PP y sin pactar con el PSOE
El candidato del PP asegura que iniciará mañana el diálogo para conformar un gobierno, tras superar a Vox en número de procuradores
Efe
Salamanca
El candidato del PP a la reelección como presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha ofrecido este domingo un "gobierno para todos" con los principios del PP, tras haber "triplicado a Vox", y con un rechazo explícito a pactar la gobernabilidad con el PSOE.
Tras conocer los resultados de las elecciones autonómicas, en los que el PP ha cosechado el triunfo con 33 procuradores, frente a los 30 del PSOE y los 14 de Vox, Mañueco se ha remitido a mañana para comenzar el diálogo que cree que le han encargado los ciudadanos en las urnas.
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