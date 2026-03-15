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Mañueco, tras ganar las elecciones, ofrece un "gobierno para todos" con los principios del PP y sin pactar con el PSOE

El candidato del PP asegura que iniciará mañana el diálogo para conformar un gobierno, tras superar a Vox en número de procuradores

Mañueco esta mañana en Salamanca.

Mañueco esta mañana en Salamanca. / J. M. García - Efe

Efe

Salamanca

El candidato del PP a la reelección como presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha ofrecido este domingo un "gobierno para todos" con los principios del PP, tras haber "triplicado a Vox", y con un rechazo explícito a pactar la gobernabilidad con el PSOE.

Tras conocer los resultados de las elecciones autonómicas, en los que el PP ha cosechado el triunfo con 33 procuradores, frente a los 30 del PSOE y los 14 de Vox, Mañueco se ha remitido a mañana para comenzar el diálogo que cree que le han encargado los ciudadanos en las urnas.

Consulta en LA OPINIÓN DE ZAMORA todo lo relacionado con las Elecciones autonómicas en Castilla y León

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