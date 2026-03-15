Elecciones en Castilla y León
Mañueco dice que habrá que dialogar tras las elecciones y que Castilla y León estará "libre de sanchismo"
El candidato popular ha asegurado que nadie de Vox le ha llamado
Efe
El candidato del PP a la reelección a la Presidencia de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha asegurado que habrá que "dialogar" tras las los resultados electorales de este domingo y ha subrayado que Castilla y León estará "libre de sanchismo".
En declaraciones a los medios de información antes de entrar en el hotel desde el que seguirá el fin del escrutinio electoral, el candidato popular ha asegurado que nadie de Vox le ha llamado, pero sí la dirección de su partido.
Además, ha augurado que será una "gran noche", ya que el PP "va a ganar las elecciones".
"Ya he dicho con quién vamos a dialogar y con quién no", ha expresado Mañueco, que ha puesto así una línea roja a los socialistas
- ¿En qué trabajaban los candidatos de Castilla y León antes de ser políticos? Estas eran sus profesiones
- Votar por primera vez: 'Hay mucha gente que habla sin saber y que vota sin siquiera haberse informado porque es lo que escuchan en casa
- Los pueblos de Vox en Castilla y León: estos son los municipios donde ganó en las últimas elecciones
- ¿Qué diferencia hay entre el voto en blanco y el voto nulo?
- Segundo debate electoral de Castilla y León 2026: resumen, ganadores y las frases más destacadas
- Los bomberos rescatan el cadáver de una persona en el río Pisuerga (Valladolid)
- Visita en este pueblo de Castilla y León la mayor escena de terror de toda España
- El sociólogo Manuel Mostaza analiza la encuesta de las elecciones de Castilla y León para LA OPINIÓN DE ZAMORA: las consecuencias a nivel nacional