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Elecciones en Castilla y León

Mañueco dice que habrá que dialogar tras las elecciones y que Castilla y León estará "libre de sanchismo"

El candidato popular ha asegurado que nadie de Vox le ha llamado

Fernández Mañueco a su llegada al hotel de Salamanca desde donde sigue el resultado electoral.

Fernández Mañueco a su llegada al hotel de Salamanca desde donde sigue el resultado electoral. / Rubén Cacho - Ical

Efe

Salamanca

El candidato del PP a la reelección a la Presidencia de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha asegurado que habrá que "dialogar" tras las los resultados electorales de este domingo y ha subrayado que Castilla y León estará "libre de sanchismo".

En declaraciones a los medios de información antes de entrar en el hotel desde el que seguirá el fin del escrutinio electoral, el candidato popular ha asegurado que nadie de Vox le ha llamado, pero sí la dirección de su partido.

Además, ha augurado que será una "gran noche", ya que el PP "va a ganar las elecciones".

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"Ya he dicho con quién vamos a dialogar y con quién no", ha expresado Mañueco, que ha puesto así una línea roja a los socialistas

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