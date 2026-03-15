Juan Gascón (candidato de la coalición IU-Movimiento Sumar-Equo): “Ha sido una campaña muy complicada para la construcción de una alternativa”

El candidato de la coalición IU-Movimiento Sumar-Equo a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Juan Gascón, señaló, tras el escrutinio, que “ha sido una campaña muy complicada para la construcción de una alternativa”. El candidato reconoció que algunos objetivos no se han podido lograr y que “se analizarán las causas en los próximos días”.

Gascón agradeció el apoyo recibido por los votantes y destacó el clima de respeto y civilidad en Castilla y León. Asimismo, lamentó la falta de representación de una parte de la clase trabajadora en las nuevas Cortes y la necesidad de ofrecer un voto útil, estabilidad y certidumbre política.

Por último, se comprometió a seguir trabajando para construir una alternativa y una Castilla y León diferente.