Elecciones Castilla y León
Juan Gascón (candidato de la coalición IU-Movimiento Sumar-Equo): “Ha sido una campaña muy complicada para la construcción de una alternativa”
El partido reconoce que no se han logrado todos los objetivos planteados y que “se analizaran las causas en los próximos días"
Ical
El candidato de la coalición IU-Movimiento Sumar-Equo a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Juan Gascón, señaló, tras el escrutinio, que “ha sido una campaña muy complicada para la construcción de una alternativa”. El candidato reconoció que algunos objetivos no se han podido lograr y que “se analizarán las causas en los próximos días”.
Gascón agradeció el apoyo recibido por los votantes y destacó el clima de respeto y civilidad en Castilla y León. Asimismo, lamentó la falta de representación de una parte de la clase trabajadora en las nuevas Cortes y la necesidad de ofrecer un voto útil, estabilidad y certidumbre política.
Por último, se comprometió a seguir trabajando para construir una alternativa y una Castilla y León diferente.
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