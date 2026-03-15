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Elecciones Castilla y León

Juan Gascón (candidato de la coalición IU-Movimiento Sumar-Equo): “Ha sido una campaña muy complicada para la construcción de una alternativa”

El partido reconoce que no se han logrado todos los objetivos planteados y que “se analizaran las causas en los próximos días"

Juan Gascón tras conocer los resultados de las elecciones.

Juan Gascón tras conocer los resultados de las elecciones. / R.Valtero

Ical

Valladolid

El candidato de la coalición IU-Movimiento Sumar-Equo a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Juan Gascón, señaló, tras el escrutinio, que “ha sido una campaña muy complicada para la construcción de una alternativa”. El candidato reconoció que algunos objetivos no se han podido lograr y que “se analizarán las causas en los próximos días”.

Gascón agradeció el apoyo recibido por los votantes y destacó el clima de respeto y civilidad en Castilla y León. Asimismo, lamentó la falta de representación de una parte de la clase trabajadora en las nuevas Cortes y la necesidad de ofrecer un voto útil, estabilidad y certidumbre política.

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Por último, se comprometió a seguir trabajando para construir una alternativa y una Castilla y León diferente.

Consulta en LA OPINIÓN DE ZAMORA todo lo relacionado con las Elecciones autonómicas en Castilla y León

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