Un interventor de Vox increpa a Óscar Puente mientras votaba en un colegio electoral de Valladolid

El ministro de Transportes y exalcalde de Valladolid, Óscar Puente, ha protagonizado hoy un momento de tensión mientras ejercía su derecho al voto en un colegio electoral de la ciudad durante la jornada de las elecciones autonómicas de Castilla y León.

Según ha quedado registrado en vídeo, un interventor del partido Vox increpó al ministro mientras este se encontraba en el interior del colegio electoral depositando su papeleta. El interventor le reclamó su dimisión y aludió directamente a las víctimas del accidente ferroviario ocurrido en enero en la localidad cordobesa de Adamuz. El hombre, identificado como representante de Vox en la mesa electoral, se dirigió al ministro en voz alta pidiéndole que abandonara su cargo “por respeto a las víctimas”. La escena generó cierta tensión momentánea en el interior del colegio, donde se encontraban otros votantes y miembros de la mesa electoral.

A pesar del incidente, el ministro mantuvo la calma y continuó con el proceso de votación con normalidad. Tras depositar su voto en la urna, abandonó el recinto sin que el enfrentamiento fuese a más.

Un incidente breve durante la jornada electoral

El episodio fue breve y no llegó a alterar el funcionamiento del proceso de votación. Los miembros de la mesa electoral recordaron que el interior del colegio debe mantenerse como un espacio neutral durante la jornada electoral, en el que no se permiten actos de propaganda ni confrontaciones políticas.

El suceso se produce en el contexto de una cita electoral en la que los partidos políticos buscan reforzar su presencia institucional en la comunidad. El accidente al que hizo referencia el interventor ocurrió el pasado mes de enero en las inmediaciones de Adamuz y generó una fuerte repercusión política y mediática. Desde entonces, diferentes formaciones han reclamado la dimisión del vallisoletano y le han reprochado la gestión del Ministerio de Transportes.

La jornada electoral en Valladolid se ha desarrollado con normalidad en la mayoría de colegios de la ciudad, con una participación progresiva a lo largo del día y sin incidentes destacados más allá de este episodio puntual.

Las autoridades electorales han recordado que los colegios deben ser espacios de convivencia cívica durante el proceso de votación, garantizando que todos los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto con tranquilidad.