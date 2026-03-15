Génova no espera grandes cambios en los resultados del PP en Castilla y León

El PP estima que no va a haber grandes cambios para el partido en los resultados de las elecciones de Castilla y León que se celebran este domingo, con respecto a las de 2022, y fuentes de Génova esperan que la derecha logrará una mayoría para gobernar.

Pronosticar un número de escaños en una región con nueve provincias es complicado, señalan dichas fuentes, que no esperan que haya grandes movimientos de escaños. En las elecciones autonómicas de 2022 Fernández Mañueco obtuvo 31 procuradores, el 31,4 % de los votos.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, seguirá esta noche los resultados electorales desde la sede central del partido en Madrid, acompañado de su directiva.

Las fuentes del PP apuntan a que el resultado de las urnas dejará más derecha y menos PSOE, como sucedió en los comicios de Extremadura y Aragón.

Vox

Según sus datos internos, señalan estas fuentes, Vox se ha deshinchado durante las últimas semanas y alcanzará en torno al 20 % de los votos. En 2022, el partido liderado por Santiago Abascal logró 13 procuradores y el 17,6 % de los votos.

Estas fuentes señalan que hace justo un mes Vox estaba más cerca de llegar al 25 %, pero que en las últimas semanas han detectado una caída. La subida del partido estará, por tanto, dentro de los márgenes esperados.

Según el último dato oficial, la participación en estos comicios alcanzaba el 53,18 % hasta las seis de la tarde, 1,56 puntos más que hace cuatro años.