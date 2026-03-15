Quién ha ganado las elecciones autonómicas en Valladolid: resultados de las elecciones celebradas hoy en Castilla y León 2026

Castilla y León celebra este 15 de marzo unas nuevas elecciones autonómicas y los datos de Valladolid dan un viraje a los resultados. Este 15M marca un antes y después en el presente de la comunidad.

La encuesta publicada por LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA, realizada por Gesop para Prensa Ibérica (grupo editor de este diario), anticipaba una victoria de Alfonso Fernández Mañueco y el Partido Popular, de Alfonso Fernández Mañueco, aunque lejos de la mayoría absoluta y con un PSOE sin demasiado desgaste, en el que el soriano Carlos Martínez revalidaría un resultado similar al de Luis Tudanca en 2022, al tiempo que proyecta una subida de Vox, que volvería a ser decisivo en la formación del Gobierno de la Junta de Castilla y León, por lo que todas las posibilidades están abiertas.

Resultados de las elecciones en Valladolid

Los votantes de la provincia de Valladolid eligen un total de 15 de los 82 escaños de las Cortes de Castilla y León. Con 437.764 electores llamados a las urnas es la provincia con mayor peso demográfico de toda la comunidad autónoma, y también la única donde partidos minoritarios como Izquierda Unida-Sumar tienen opción de lograr representación, según las encuestas. En 2022 Podemos y Ciudadanos, con Francisco Igea, lograron un único escaño cada una por la provincia de Valladolid. El Partido Socialista fue el más votado por los vallisoletanos en los anteriores comicios autonómicos y obtuvo 5 procuradores, los mismos que el Partido Popular, la tercera fuerza fue Vox con tres representantes, Podemos y Ciudadanos se repartieron los dos restantes.

Durante 15 días, Castilla y León ha sido el tablero de juego de la política autonómica y nacional, con los líderes de todos los partidos políticos recorriendo ciudades y pueblos de las nueve provincias para respaldar a sus candidatos a la Presidencia de la Junta de Castilla y León. Hoy los ciudadanos castellanos y leoneses han "hablado" depositando su voto en las urnas para elegir a sus representantes para los próximos cuatro años en las Cortes de Castilla y León.

Resultados en Valladolid por municipios

Las elecciones se han celebrado este domingo 15 de marzocon 2.097.768 votantes llamados a las urnas en toda la comunidad, 437.764 de ellos en la provincia de Valladolid. El resultado en los 225 municipios de la Valladolid es el siguiente.

La ciudad de Valladolid, con más de 300.000 habitantes, es el municipio más grande de toda Castilla y León, con un peso decisivo en el resultado electoral a nivel autonómico. Esto es lo que han votado los vecinos de la ciudad.

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Durante todo el día, y desde la apertura de los colegios electorales a las 9.00h de la mañana, LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA sigue en directo la jornada electoral. Además, desde las 20:00 de la tarde puedes ver los datos del escrutinio y realizar las distintas combinaciones para formar gobierno en nuetro pactómetro.