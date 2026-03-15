Quién ha ganado las elecciones autonómicas en Soria: resultados de las elecciones celebradas hoy en Castilla y León 2026

Castilla y León este 15 de marzo unas nuevas elecciones autonómicas y los datos de Soria dan un viraje a los resultados. Este 15M marca un antes y después en el presente de la comunidad.

La encuesta publicada por LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA, realizada por Gesop para Prensa Ibérica (grupo editor de este diario), anticipaba una victoria de Alfonso Fernández Mañueco y el Partido Popular, de Alfonso Fernández Mañueco, aunque lejos de la mayoría absoluta y con un PSOE sin demasiado desgaste, en el que el soriano Carlos Martínez revalidaría un resultado similar al de Luis Tudanca en 2022, al tiempo que proyecta una subida de Vox, que volvería a ser decisivo en la formación del Gobierno de la Junta de Castilla y León, por lo que todas las posibilidades están abiertas.

Resultados de las elecciones en Soria

Los votantes de la provincia de Soria eligen 5 de los 82 escaños de las Cortes de Castilla y León. Es la provincia con menor peso demográfico, pero también una de las más volátiles: en 2015 ganó el Partido Popular, en 2019 el PSOE y en 2022 el partido provincialista "¡Soria Ya!", que logró más del 42% de los votos y 3 de los cinco escaños en juego, mientas que PP y PSOE solo obtuvieron un procurador soriano respectivamente, con los socialistas en tercera posición.

En estas elecciones autonómicas de 2026 el PSOE cuenta en Soria con la baza de llevar como candidato a la presidencia de la Junta de Castilla y León al soriano Carlos Martínez Mínguez, alcalde de la ciudad desde 2007, que ha logrado cinco victorias consecutivas en las elecciones municipales, cuatro de ellas con mayoría absoluta, y es uno de los alcaldes de capital de provincia con mayor respaldo de sus vecinos en las urnas.

Durante 15 días, Castilla y León ha sido el tablero de juego de la política autonómica y nacional, con los líderes de todos los partidos políticos recorriendo ciudades y pueblos de las nueve provincias para respaldar a sus candidatos a la Presidencia de la Junta de Castilla y León. Hoy los ciudadanos castellanos y leoneses han "hablado" depositando su voto en las urnas para elegir a sus representantes para los próximos cuatro años en las Cortes de Castilla y León.

Resultados en Soria por municipios

Las elecciones se han celebrado este domingo 15 de marzocon 2.097.768 votantes llamados a las urnas en toda la comunidad, 76.573 de ellos en la provincia de Soria . El resultado en los 183 municipios de la Soria es el siguiente.

La ciudad de Soria es el municipio más grande de la provincia, con un peso decisivo en el resultado electoral en la provincia. Esto es lo que han votado los vecinos de la capital.

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Durante todo el día, y desde la apertura de los colegios electorales a las 9.00h de la mañana, LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA sigue en directo la jornada electoral. Además, desde las 20:00 de la tarde puedes ver los datos del escrutinio y realizar las distintas combinaciones para formar gobierno en nuetro pactómetro.