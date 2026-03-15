Quién ha ganado las elecciones en Segovia: resultados elecciones autonómicas en Castilla y León 2026 15M

Castilla y León este 15 de marzo unas nuevas elecciones autonómicas y los datos de Segovia dan un viraje a los resultados. Este 15M marca un antes y después en el presente de la comunidad.

La encuesta publicada por LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA, realizada por Gesop para Prensa Ibérica (grupo editor de este diario), anticipaba una victoria de Alfonso Fernández Mañueco y el Partido Popular, de Alfonso Fernández Mañueco, aunque lejos de la mayoría absoluta y con un PSOE sin demasiado desgaste, en el que el soriano Carlos Martínez revalidaría un resultado similar al de Luis Tudanca en 2022, al tiempo que proyecta una subida de Vox, que volvería a ser decisivo en la formación del Gobierno de la Junta de Castilla y León, por lo que todas las posibilidades están abiertas.

Resultados de las elecciones en Segovia

La provincia de Segovia gana peso específico en estas elecciones autonómicas, al ganar un escaño respecto a los anteriores comicios. En la pasada legislatura, los segovianos estaban representados en las Cortes de Castilla y León por seis procuradores, pero hoy eligen un total de 7 escaños, con lo que se aventura un resulado más repartido. En 2022 fueron tres las formaciones que lograron representación: el PP con tres procuradores, el PSOE con dos y Vox con uno. En 2026 el reparo de escaños por Segovia quedaría así.

Durante 15 días, Castilla y León ha sido el tablero de juego de la política autonómica y nacional, con los líderes de todos los partidos políticos recorriendo ciudades y pueblos de las nueve provincias para respaldar a sus candidatos a la Presidencia de la Junta de Castilla y León. Hoy los ciudadanos castellanos y leoneses han "hablado" depositando su voto en las urnas para elegir a sus representantes para los próximos cuatro años en las Cortes de Castilla y León.

Resultados en Segovia por municipios

Las elecciones se han celebrado este domingo 15 de marzocon 2.097.768 votantes llamados a las urnas en toda la comunidad, 120.825 de ellos en la provincia de Segovia. El resultado en los 209 municipios de la Segovia es el siguiente.

La ciudad de Segovia es el municipio más grande de la provincia, con un peso decisivo en el resultado electoral en la provincia. Esto es lo que han votado los vecinos de la capital.

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Durante todo el día, y desde la apertura de los colegios electorales a las 9.00h de la mañana, LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA sigue en directo la jornada electoral. Además, desde las 20:00 de la tarde puedes ver los datos del escrutinio y realizar las distintas combinaciones para formar gobierno en nuetro pactómetro.