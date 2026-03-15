Quién ha ganado las elecciones autonómicas en Salamanca: resultados de las elecciones celebradas hoy en Castilla y León 2026

Castilla y León este 15 de marzo unas nuevas elecciones autonómicas y los datos de Salamanca dan un viraje a los resultados. Este 15M marca un antes y después en el presente de la comunidad.

La encuesta publicada por LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA, realizada por Gesop para Prensa Ibérica (grupo editor de este diario), anticipaba una victoria de Alfonso Fernández Mañueco y el Partido Popular, de Alfonso Fernández Mañueco, aunque lejos de la mayoría absoluta y con un PSOE sin demasiado desgaste, en el que el soriano Carlos Martínez revalidaría un resultado similar al de Luis Tudanca en 2022, al tiempo que proyecta una subida de Vox, que volvería a ser decisivo en la formación del Gobierno de la Junta de Castilla y León, por lo que todas las posibilidades están abiertas.

Resultados de las elecciones en Salamanca

Los votantes de la provincia de Salamanca eligen 10 de los 82 escaños de las Cortes de Castilla y León. Es una provincia clave al ser un claro bastión del Partido Popular, la provincia donde cosechó más apoyos en los anteriores comicios autonómicos y la tierra de su candidato a la reelección como presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco; en 2022 los populares obtuvieron 5 escaños, el PSOE 3 y Vox 2.

Durante 15 días, Castilla y León ha sido el tablero de juego de la política autonómica y nacional, con los líderes de todos los partidos políticos recorriendo ciudades y pueblos de las nueve provincias para respaldar a sus candidatos a la Presidencia de la Junta de Castilla y León. Hoy los ciudadanos castellanos y leoneses han "hablado" depositando su voto en las urnas para elegir a sus representantes para los próximos cuatro años en las Cortes de Castilla y León.

Resultados en Salamanca por municipios

Las elecciones se han celebrado este domingo 15 de marzocon 2.097.768 votantes llamados a las urnas en toda la comunidad, 268.071 de ellos en la provincia de Salamanca. El resultado en los 362 municipios de la Salamanca es el siguiente.

La ciudad de Salamanca es el municipio más grande de la provincia y el tercero con más votantes llamados a las urnas en toda la comunidad de Castilla y León. Esto es lo que han votado los vecinos de la capital.

Noticias relacionadas

Durante todo el día, y desde la apertura de los colegios electorales a las 9.00h de la mañana, LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA sigue en directo la jornada electoral. Además, desde las 20:00 de la tarde puedes ver los datos del escrutinio y realizar las distintas combinaciones para formar gobierno en nuetro pactómetro.