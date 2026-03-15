Quién ha ganado las elecciones autonómicas en Palencia: resultados de las elecciones celebradas hoy en Castilla y León 2026

Castilla y León este 15 de marzo unas nuevas elecciones autonómicas y los datos de Palencia dan un viraje a los resultados. Este 15M marca un antes y después en el presente de la comunidad.

La encuesta publicada por LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA, realizada por Gesop para Prensa Ibérica (grupo editor de este diario), anticipaba una victoria de Alfonso Fernández Mañueco y el Partido Popular, de Alfonso Fernández Mañueco, aunque lejos de la mayoría absoluta y con un PSOE sin demasiado desgaste, en el que el soriano Carlos Martínez revalidaría un resultado similar al de Luis Tudanca en 2022, al tiempo que proyecta una subida de Vox, que volvería a ser decisivo en la formación del Gobierno de la Junta de Castilla y León, por lo que todas las posibilidades están abiertas.

Resultados de las elecciones en Palencia

Los votantes de la provincia de Palencia eligen 7 de los 82 escaños de las Cortes de Castilla y León. Es una de las provincias donde han centrado sus respectivas campañas electorales los dos grandes partidos políticos, pues en 2022 la lista más votada fue la del PSOE, pese a ganar las eleccioenes a nivel autonómico el Partido Popular. Ambos obtuvieron tres escaños cada uno, y el séptimo fue para Vox.

Durante 15 días, Castilla y León ha sido el tablero de juego de la política autonómica y nacional, con los líderes de todos los partidos políticos recorriendo ciudades y pueblos de las nueve provincias para respaldar a sus candidatos a la Presidencia de la Junta de Castilla y León. Hoy los ciudadanos castellanos y leoneses han "hablado" depositando su voto en las urnas para elegir a sus representantes para los próximos cuatro años en las Cortes de Castilla y León.

Resultados en Palencia por municipios

Las elecciones se han celebrado este domingo 15 de marzocon 2.097.768 votantes llamados a las urnas en toda la comunidad, 128.956 de ellos en la provincia de Palencia. El resultado en los 191 municipios de la Palencia es el siguiente.

La ciudad de Palencia es el municipio más grande de la circunscripción, concentra a más de la mitad de los habitantes de la misma. Esto es lo que han votado los vecinos de la capital.

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Durante todo el día, y desde la apertura de los colegios electorales a las 9.00h de la mañana, LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA sigue en directo la jornada electoral. Además, desde las 20:00 de la tarde puedes ver los datos del escrutinio y realizar las distintas combinaciones para formar gobierno en nuetro pactómetro.