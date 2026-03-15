Quién ha ganado las elecciones autonómicas en León: resultados de las elecciones celebradas hoy en Castilla y León 2026

Castilla y León este 15 de marzo unas nuevas elecciones autonómicas y los datos de León dan un viraje a los resultados. Este 15M marca un antes y después en el presente de la comunidad.

La encuesta publicada por LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA, realizada por Gesop para Prensa Ibérica (grupo editor de este diario), anticipaba una victoria de Alfonso Fernández Mañueco y el Partido Popular, de Alfonso Fernández Mañueco, aunque lejos de la mayoría absoluta y con un PSOE sin demasiado desgaste, en el que el soriano Carlos Martínez revalidaría un resultado similar al de Luis Tudanca en 2022, al tiempo que proyecta una subida de Vox, que volvería a ser decisivo en la formación del Gobierno de la Junta de Castilla y León, por lo que todas las posibilidades están abiertas.

Resultados de las elecciones en León

Con 13 procuradores en juego, la provincia de León es la segunda con más peso en el reparto de las Cortes de Castilla y León en la nueva legislatura. En los últimos comicios el PSOE fue la fuerza más votada y logró 4 escaños, los mismos que el Partido Popular, mientras que los leonesistas de UPL dieron la sorpresa al lograr 3 procuradores. Vox obtuvo dos asientos.

Durante 15 días, Castilla y León ha sido el tablero de juego de la política autonómica y nacional, con los líderes de todos los partidos políticos recorriendo ciudades y pueblos de las nueve provincias para respaldar a sus candidatos a la Presidencia de la Junta de Castilla y León. Hoy los ciudadanos castellanos y leoneses han "hablado" depositando su voto en las urnas para elegir a sus representantes para los próximos cuatro años en las Cortes de Castilla y León.

Resultados en León por municipios

Las elecciones se han celebrado este domingo 15 de marzocon 2.097.768 votantes llamados a las urnas en toda la comunidad, 424.287 de ellos en la provincia de León. El resultado en los 211 municipios de la León es el siguiente.

La ciudad de León es el cuarto municipio con más votantes en toda la comunidad de Castilla y León, y el más grande de la provincia de León. Esto es lo que han votado sus vecinos.

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Durante todo el día, y desde la apertura de los colegios electorales a las 9.00h de la mañana, LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA sigue en directo la jornada electoral. Además, desde las 20:00 de la tarde puedes ver los datos del escrutinio y realizar las distintas combinaciones para formar gobierno en nuetro pactómetro.