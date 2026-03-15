Quién ha ganado las elecciones en Burgos: resultados elecciones autonómicas en Castilla y León 2026 15M

Castilla y León celebra este 15 de marzo unas nuevas elecciones autonómicas y los datos de Burgos dan un viraje a los resultados. Este 15M marca un antes y después en el presente de la comunidad.

La encuesta publicada por LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA, realizada por Gesop para Prensa Ibérica (grupo editor de este diario), anticipaba una victoria de Alfonso Fernández Mañueco y el Partido Popular, de Alfonso Fernández Mañueco, aunque lejos de la mayoría absoluta y con un PSOE sin demasiado desgaste, en el que el soriano Carlos Martínez revalidaría un resultado similar al de Luis Tudanca en 2022, al tiempo que proyecta una subida de Vox, que volvería a ser decisivo en la formación del Gobierno de la Junta de Castilla y León, por lo que todas las posibilidades están abiertas.

Resultados de las elecciones en Burgos

Los votantes de la provincia de Burgos eligen 11 de un total de 82 escaños de las Cortes de Castilla y León. Con 278.047 electores llamados a las urnas es la tercera circunscripción con mayor peso demográfico de toda la comunidad autónoma. Esta es una de las cuatro provincias en las que el Partido Popular no fue la fuerza más votada en los anteriores comicios autonómicos; en aquella ocasión los burgaleses otorgaron cinco procuradores al PSOE, cuatro al PP y dos a Vox.

Durante 15 días, Castilla y León ha sido el tablero de juego de la política autonómica y nacional, con los líderes de todos los partidos políticos recorriendo ciudades y pueblos de las nueve provincias para respaldar a sus candidatos a la Presidencia de la Junta de Castilla y León. Hoy los ciudadanos castellanos y leoneses han "hablado" depositando su voto en las urnas para elegir a sus representantes para los próximos cuatro años en las Cortes de Castilla y León.

Resultados en Burgos por municipios

Las elecciones se han celebrado este domingo 15 de marzocon 2.097.768 votantes llamados a las urnas en toda la comunidad, 278.047 de ellos en la provincia de Burgos. El resultado en los 371 municipios de la Burgos es el siguiente.

La ciudad de Burgos, con más de 120.000 habitantes, es el segundo municipio más grande de toda Castilla y León, por lo que el resultado de las votaciones en la ciudad es decisivo en Castilla y León. Así han quedado los resultados en la ciudad de Burgos.

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Durante todo el día, y desde la apertura de los colegios electorales a las 9.00h de la mañana, LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA sigue en directo la jornada electoral. Además, desde las 20:00 de la tarde puedes ver los datos del escrutinio y realizar las distintas combinaciones para formar gobierno en nuetro pactómetro.