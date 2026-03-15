Catorce personas atendidas por el 112 en los colegios electorales de Castilla y León

La sala de operaciones del 1-1-2 Castilla y León ha recibido varias llamadas durante la jornada electoral relacionadas con incidentes que han sucedido en los colegios electorales de la Comunidad.

En la mayoría de los casos se trata de avisos realizados por Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que solicitaban asistencia sanitaria para personas que se han caído o se han sentido indispuestas.