Carlos Martínez, candidato del PSOE en las elecciones de Castilla y León: "Vamos a romper los sondeos, como dice Zapatero"
El candidato socialista se muestra optimista ante la posibilidad de ganar las elecciones: "Dar la sorpresa es lo bueno"
Ical
El candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, se mostró nervioso pero confiado a su llegada al hotel Convento de San Francisco de Soria, donde sigue hoy los resultados de las elecciones a las Cortes de Castilla y León, y donde aseguró: “Vamos a romper los sondeos, como dice Zapatero”.
Martínez, en declaraciones recogidas por Ical, señaló asimismo que “dar la sorpresa es lo bueno”, tras ser preguntado por la posibilidad de ganar las elecciones autonómicas: “Yo creo que sí”.
Acompañado por el secretario de Organización del PSOE de Castilla y León, Daniel de la Rosa, y por la número dos de la candidatura socialista a las Cortes por Soria, Esther Pérez, Martínez también respondió sobre los posibles nervios de su primera jornada electoral como candidato del PSOE a la Presidencia autonómica: “¿Tú que crees?”, dijo sonriendo a las cámaras.
- ¿En qué trabajaban los candidatos de Castilla y León antes de ser políticos? Estas eran sus profesiones
- Votar por primera vez: 'Hay mucha gente que habla sin saber y que vota sin siquiera haberse informado porque es lo que escuchan en casa
- Los pueblos de Vox en Castilla y León: estos son los municipios donde ganó en las últimas elecciones
- ¿Qué diferencia hay entre el voto en blanco y el voto nulo?
- Segundo debate electoral de Castilla y León 2026: resumen, ganadores y las frases más destacadas
- Los bomberos rescatan el cadáver de una persona en el río Pisuerga (Valladolid)
- Visita en este pueblo de Castilla y León la mayor escena de terror de toda España
- El sociólogo Manuel Mostaza analiza la encuesta de las elecciones de Castilla y León para LA OPINIÓN DE ZAMORA: las consecuencias a nivel nacional