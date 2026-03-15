Carlos Martínez, candidato del PSOE en las elecciones de Castilla y León: "Vamos a romper los sondeos, como dice Zapatero"

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, se mostró nervioso pero confiado a su llegada al hotel Convento de San Francisco de Soria, donde sigue hoy los resultados de las elecciones a las Cortes de Castilla y León, y donde aseguró: “Vamos a romper los sondeos, como dice Zapatero”.

Martínez, en declaraciones recogidas por Ical, señaló asimismo que “dar la sorpresa es lo bueno”, tras ser preguntado por la posibilidad de ganar las elecciones autonómicas: “Yo creo que sí”.

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Acompañado por el secretario de Organización del PSOE de Castilla y León, Daniel de la Rosa, y por la número dos de la candidatura socialista a las Cortes por Soria, Esther Pérez, Martínez también respondió sobre los posibles nervios de su primera jornada electoral como candidato del PSOE a la Presidencia autonómica: “¿Tú que crees?”, dijo sonriendo a las cámaras.